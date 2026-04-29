Indek Beogradske berze Belex15 je porastao za 0,12 odsto, a Belexline je bio u plusu od 0,03 odsto, preneo je Tanjug.
Listu dobitnika predvodile su akcije Metalca iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 1,07 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.169 dinara.
Na ovoj listi našle su se i akacije Preduzeće za puteve Valjevo iz Valjeva koje su porasle za 0,33 odsto i na zatvaranju vredele po 3.010 dinara.
Akcije Goša FOM iz Smederevske Palanke našle su se jedine na listi gubitnika i one su imale pad od 3,79 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.700 dinara.
Akcijama Preduzeća za puteve Valjevo iz Valjeva danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 583.900 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Woksal iz Užica sa prometom od 523.900 dinara.
Zeleni signal na tržištu Beogradske berze - akcije skočile, investitori zadovoljni
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 2.435.389 dinara, a indeksi su bili u plusu, navodi se u berzanskom izveštaju.
