Samo nekoliko sati nakon što je Endi Bernam preuzeo dužnost britanskog premijera, iz najveće američke banke stiglo je upozorenje da bi povećanje poreskog opterećenja bankarskog sektora moglo da našteti investicionoj privlačnosti Velike Britanije.

Džejmi Dajmon, izvršni direktor najveće američke banke Džej Pi Morgan Čejs, upozorio je da bi novi namet mogao da našteti investicionoj atraktivnosti zemlje i dovede u pitanje buduće investicije.

Pogrešan model

Dajmon je rekao da vlada treba da bude veoma oprezna sa dodatnim oporezivanjem određenih sektora, napominjući da takve odluke mogu imati mnogo šire posledice na duži rok od kratkoročnog povećanja budžetskih prihoda, izveštava FT.

"Ako imate nekonkurentni poreski sistem, kapital napušta vašu zemlju", upozorio je on.

Deo Laburističke partije i sindikata zalaže se za povećanje bankarskog poreza kako bi se obezbedila sredstva za veća ulaganja u javne usluge i infrastrukturu.

Britanske banke već plaćaju porez na dobit preduzeća po stopi od 28 odsto, u odnosu na standardnih 25 odsto, pored posebnog bankarskog nameta uvedenog nakon finansijske krize 2008. godine.

Dajmon smatra da je ovaj poreski model pogrešno postavljen od samog početka jer, kako tvrdi, JPMorgan nije učestvovao u stvaranju krize niti je koristio britansku državnu pomoć.

Posebno je istakao projekat izgradnje novog londonskog sedišta JPMorgan-a, nebodera površine oko 280 hiljada kvadratnih metara, za koji je konačna investiciona odluka doneta prošle godine nakon što je tadašnja vlada dala investitorima garancije da će održati stabilno poslovno okruženje.

Na pitanje da li bi eventualno povećanje poreza uticalo na ovaj projekat, nije dao direktan odgovor, ali je rekao da bi kao investitor bio "veoma oprezan" prema zemlji koja izuzetno oporezuje određene kompanije ili sektore.

Šef JPMorgan-a upozorava da se posledice nekonkurentnog poreskog sistema već mogu videti na britanskom tržištu kapitala.

Kao primer, on navodi sve veći broj kompanija koje su poslednjih godina napustile Londonsku berzu ili premestile svoje primarne kotacije na druga tržišta, prvenstveno u SAD.

Odlasci sa Londonske berze

S druge strane, sindikati ostrva smatraju da bankarski sektor treba da snosi veći deo tereta finansiranja javnih rashoda. Britanski Kongres sindikata (TUC) procenjuje da bi vraćanje veće stope dodatnog bankarskog poreza državi u naredne četiri godine moglo doneti oko devet milijardi funti novih prihoda, piše Poslovni dnevnik.

Deo finansijske industrije strahuje da bi takav predlog mogao naići na podršku novog premijera u nastojanju da obezbedi finansiranje za ambiciozniji program javnih investicija.

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