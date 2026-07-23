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ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju

Evropska centralna banka zadržala je ključne kamatne stope. Saznajte zašto ECB ne menja politiku, kakav uticaj imaju cene energenata i šta građani mogu da očekuju.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.15:36
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ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju
Editorial/ilolab/shutterstock.com
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Evropska centralna banka (ECB) odlučila je da zadrži sve tri ključne kamatne stope na postojećem nivou, ali je ovog puta posebno upozorila na novi rizik za inflaciju – rast i nestabilnost cena energenata zbog geopolitičkih tenzija.

Odluka znači da referentna kamatna stopa na depozite ostaje na 2,25 odsto, kamata na glavne operacije refinansiranja ostaje 2,40 odsto, dok stopa na graničnu kreditnu liniju ostaje 2,65 odsto, piše Blic.

Iako kamate nisu povećane, ECB je jasno stavila do znanja da situacija i dalje zahteva oprez, posebno zbog neizvesnosti na tržištu energije.

Zašto ECB nije promenila kamatne stope?

Evropska centralna banka ocenjuje da se inflacija u evrozoni postepeno stabilizuje, ali da i dalje postoje rizici koji mogu da promene očekivanja.

Najveća pažnja trenutno je usmerena na cene energenata, koje su poslednjih meseci veoma promenljive.

Prema oceni ECB-a, cene energije se trenutno kreću približno u skladu sa ranijim projekcijama, ali su i dalje značajno više nego pre izbijanja novih sukoba na Bliskom istoku.

Zbog toga banka ne želi da donosi ishitrene odluke, već će pratiti kako će se rast cena energenata odraziti na privredu i potrošače.

Građani bi mogli da osete posledice kroz cene i troškove života

Energetski šok ne utiče samo direktno na račune za gorivo i energiju. Rast cena energenata može se preliti i na druge proizvode i usluge, jer kompanije veće troškove proizvodnje često prenose na krajnje potrošače.

To znači da bi duži period visokih cena energije mogao ponovo da izvrši pritisak na inflaciju.

Upravo zbog toga ECB posebno prati takozvane indirektne i sekundarne efekte – odnosno situacije kada početni rast cena energije počne da utiče na širi rast cena u ekonomiji.

Šta odluka ECB znači za kredite?

Odluka o zadržavanju kamatnih stopa znači da za sada nema novih promena koje bi direktno uticale na cenu zaduživanja u evrozoni.

Za građane koji imaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom, stabilizacija kamata može doneti određenu predvidljivost u narednom periodu.

Ipak, buduće promene će zavisiti od toga kako će se kretati inflacija, cene energenata i ukupna ekonomska situacija.

ECB ne najavljuje sledeći potez

Iz centralne banke poručuju da je još rano govoriti o narednim koracima monetarne politike.

Buduće odluke zavisiće od nekoliko ključnih faktora:

  • razvoja geopolitičke situacije,
  • kretanja cena energenata,
  • novih podataka o inflaciji,
  • ekonomskih pokazatelja u evrozoni.

ECB će zato nastaviti da prati podatke i reagovati u skladu sa promenama u ekonomiji.

Inflacija ostaje najveći izazov za centralnu banku

Iako je inflacija u evrozoni usporila u odnosu na prethodni period, Evropska centralna banka i dalje smatra da postoji veliki broj neizvesnosti.

Najveći rizik trenutno predstavlja mogućnost da dugotrajniji rast cena energije ponovo poveća troškove života i uspori ekonomski oporavak.

Zbog toga ECB pokušava da pronađe ravnotežu između kontrole inflacije i podrške privredi.

Kamate miruju, ali neizvesnost ostaje

Odluka ECB-a da zadrži kamatne stope ne znači da su ekonomski rizici nestali. Centralna banka trenutno šalje poruku opreza, posebno zbog nestabilnosti na energetskom tržištu.

Za građane to znači da nema naglih promena u troškovima zaduživanja, ali da će kretanje cena i dalje zavisiti od globalnih događaja.

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