Evropska komisija izrekla je kompaniji Gugl kaznu od ukupno 890 miliona evra zbog kršenja evropskog Zakona o digitalnim tržištima, prenosi Euronews.

Prema odluci Komisije, tehnološki gigant je zloupotrebio svoj dominantan položaj tako što je davao prednost sopstvenim uslugama u internet pretrazi i ograničavao mogućnosti programera da korisnicima ponude jeftinije opcije van prodavnice aplikacija Gugl plej.

Pored novčane kazne, kompanija mora da promeni način poslovanja u roku od 60 dana.

Zašto je Gugl kažnjen?

Najveći deo kazne odnosi se na način na koji je Gugl prikazivao rezultate pretrage.

Evropska komisija utvrdila je da su Guglove usluge, poput pretrage proizvoda, hotela, prevoza i sportskih rezultata, dobijale povoljniji položaj u odnosu na konkurentske servise.

To je, prema oceni Komisije, konkurenciju stavljalo u neravnopravan položaj.

Zbog toga je Guglu izrečena kazna od 460 miliona evra.

Druga kazna zbog Gugl pleja

Pored toga, Komisija je izrekla još 430 miliona evra kazne zbog pravila koja su važila za Gugl plej.

Prema navodima Evropske komisije, programeri aplikacija nisu mogli slobodno da obaveste korisnike da iste proizvode ili usluge mogu kupiti po nižim cenama van Gugl pleja.

Komisija smatra da su takva ograničenja, kao i pojedine naknade koje je Gugl naplaćivao, bila u suprotnosti sa pravilima Evropske unije.

Šta Gugl sada mora da uradi?

Osim plaćanja kazne, Evropska komisija naložila je Guglu da:

obustavi sporne poslovne prakse

omogući ravnopravniji tretman konkurentskih servisa u rezultatima pretrage

programerima omogući veću slobodu da korisnicima ponude alternativne načine kupovine

uskladi poslovanje sa pravilima Evropske unije

Za sprovođenje ovih promena kompanija ima 60 dana.

Šta ako Gugl ne postupi po odluci?

Ako kompanija ne ispuni zahteve Evropske komisije u predviđenom roku, mogla bi da se suoči sa dodatnim sankcijama.

Prema pravilima Evropske unije, nove kazne mogu iznositi i do pet odsto ukupnog godišnjeg svetskog prometa kompanije.

Zašto je ova odluka važna?

Evropska unija poslednjih godina pojačava kontrolu nad najvećim tehnološkim kompanijama kako bi sprečila zloupotrebu dominantnog položaja na digitalnom tržištu.

Cilj je da korisnici imaju veći izbor usluga, a konkurentske kompanije jednake uslove za poslovanje.

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