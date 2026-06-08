Oglasio se PIO - mnogi penzioneri ne znaju, zbog ovoga vam mogu odbiti naknadu

Najnovije pojašnjenje objavljeno je u "Glasu osiguranika", gde je obrađen slučaj penzionera iz Trbušana kod Čačka koji je nakon pada na poledici i preloma kuka podneo zahtev za dve vrste naknade - za telesno oštećenje i za tuđu negu i pomoć.

Iako se nakon operacije otežano kreće i živi sam, iz PIO fonda mu je rečeno da nema pravo na naknadu za telesno oštećenje.

Zašto nema pravo na telesno oštećenje

Iz Fonda PIO objašnjavaju da se naknada za telesno oštećenje ne priznaje u svim slučajevima povrede ili invaliditeta, prenosi Blic.

Pravo na ovu naknadu postoji samo kada je oštećenje nastalo:

zbog povrede na radu

ili kao posledica profesionalne bolesti

Pošto je u ovom slučaju povreda nastala padom na poledici van radnog mesta, zakonski uslovi nisu ispunjeni.

Šta je sa tuđom negom i pomoći

Druga naknada - za tuđu negu i pomoć - ima potpuno drugačiji kriterijum.

Ona se odobrava osobama koje zbog zdravstvenog stanja ne mogu samostalno da obavljaju osnovne životne aktivnosti, bez obzira na uzrok bolesti ili povrede.

To mogu biti:

nepokretna i teško pokretna lica

slepe osobe

pacijenti sa demencijom

osobe koje ne mogu da se hrane, oblače ili kreću bez pomoći

pacijenti na dijalizi

Kako se donosi odluka

O pravu na tuđu negu i pomoć odlučuje lekarska komisija Fonda PIO, na osnovu medicinske dokumentacije i zdravstvenog pregleda.

U nekim slučajevima korisnici se upućuju na kontrolne preglede, naročito ako postoji mogućnost poboljšanja stanja.

Ukoliko se korisnik ne odazove bez opravdanog razloga, isplata naknade može biti obustavljena.

Ključna razlika koju mnogi ne znaju

Suštinska razlika između ove dve naknade često dovodi do zabune.

Naknada za telesno oštećenje vezana je isključivo za:

povrede na radu

profesionalne bolesti

Dok se naknada za tuđu negu i pomoć odobrava:

prema stepenu potrebe za tuđom pomoći

bez obzira na uzrok bolesti ili povrede

Mali detalj koji pravi veliku razliku

Iako deluje da je pravilo „sve teže povrede se priznaju“, sistem PIO fonda je znatno strožiji i precizniji.

Za mnoge penzionere to je važna informacija - jer jedna ista povreda može značiti pravo na pomoć, ali ne i na telesno oštećenje.

U praksi, odluku ne donosi samo dijagnoza, već i okolnost kako je do povrede došlo.

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