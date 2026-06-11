Penzioner prevaren - jedan razgovor na kućnom pragu koštao ga je 1.450 evra

Stariji građani i dalje su jedna od najčešćih meta prevaranata koji koriste poverenje, neinformisanost i želju ljudi da poboljšaju svoju finansijsku situaciju.

Najnoviji slučaj dogodio se na području Slatine u Hrvatskoj, gde je 72-godišnji muškarac ostao bez 1.450 evra nakon što je poverovao nepoznatoj ženi koja mu je obećala pomoć oko povećanja penzije, piše Dnevno.

Prema informacijama policije, žena je 5. juna došla na njegovu kućnu adresu i predstavila se kao osoba koja može da mu pomogne da ostvari veća penzijska primanja.

Obećala veću penziju, uzela novac i nestala

Tokom razgovora uverila je penzionera da postoji mogućnost povećanja njegove penzije, ali da je za pokretanje postupka potrebno unapred platiti određeni iznos.

Muškarac joj je poverovao i predao 1.450 evra.

Žena mu je zatim rekla da će ga za dva dana obavestiti o rezultatima i daljim koracima.

Međutim, nakon toga više se nije javljala.

Kako su dani prolazili, postalo je jasno da od obećanog povećanja penzije nema ništa, a penzioner je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Prevare koje ciljaju starije osobe postaju sve češće

Stručnjaci godinama upozoravaju da su stariji građani posebno izloženi različitim vrstama finansijskih prevara.

Prevaranti se često predstavljaju kao službena lica, socijalni radnici, zdravstveni radnici, predstavnici državnih institucija ili osobe koje navodno mogu da pomognu oko penzija, socijalnih davanja i drugih finansijskih prava.

Njihov cilj je da kod žrtve stvore osećaj hitnosti i poverenja kako bi što pre došli do novca.

U mnogim slučajevima žrtve tek nakon nekoliko dana ili nedelja shvate da su prevarene.

Policija uputila novo upozorenje građanima

Policija je nakon ovog slučaja još jednom apelovala na građane da budu oprezni kada im nepoznate osobe nude različite usluge ili pogodnosti uz prethodnu uplatu novca.

Poseban apel upućen je članovima porodica da razgovaraju sa starijim roditeljima, bakama i dekama o ovakvim prevarama.

Jedan razgovor često može sprečiti veliku finansijsku štetu.

Kako da se zaštitite od ovakvih prevara?

Policija savetuje građanima:

Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provere njihovog identiteta.

Ne verujte obećanjima o brzom povećanju penzije ili drugim finansijskim pogodnostima.

Pre bilo kakve uplate konsultujte članove porodice ili nadležne institucije.

Uvek tražite službenu legitimaciju i proverite da li osoba zaista predstavlja instituciju za koju tvrdi da radi.

Svaki sumnjiv slučaj odmah prijavite policiji.

Jedna greška može skupo da košta

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko su prevaranti spremni da iskoriste poverenje ljudi, posebno starijih osoba koje često veruju da razgovaraju sa nekim ko želi da im pomogne.

U vremenu kada su penzije i životni troškovi važna tema za mnoge građane, upravo takva obećanja postaju idealan alat za prevare.

Zato stručnjaci poručuju da nijedna institucija neće tražiti novac unapred kako bi nekome povećala penziju ili ostvarila zakonsko pravo koje mu pripada.

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