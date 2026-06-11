EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,32 101,62din 101,93
CAD CAD 72,69 72,91din 73,13
AUD AUD 71,01 71,23din 71,44
GBP GBP 135,60 136,01din 136,41
CHF CHF 126,88 127,26din 127,64
KURSNA LISTA

Potrošač

Penzioner prevaren - jedan razgovor na kućnom pragu koštao ga je 1.450 evra

epoznata žena obećala je 72-godišnjem penzioneru da može da mu poveća penziju, a kada joj je predao novac - nestala je bez traga.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.08:40
0
Penzioner prevaren - jedan razgovor na kućnom pragu koštao ga je 1.450 evra
Foto: Shutterstock | www.shutterstock.com
Postignut dogovor Srbije i MOL-a oko NIS-a   Postignut dogovor Srbije i MOL-a oko NIS-a  
Prethodna vest
Četvoročlanoj porodici treba oko 3.000 evra za letovanje - jedna destinacija se izdvaja, cenovno skoro ista kao prošle godine  Četvoročlanoj porodici treba oko 3.000 evra za letovanje - jedna destinacija se izdvaja, cenovno skoro ista kao prošle godine 
Sledeća vest

Stariji građani i dalje su jedna od najčešćih meta prevaranata koji koriste poverenje, neinformisanost i želju ljudi da poboljšaju svoju finansijsku situaciju.

Najnoviji slučaj dogodio se na području Slatine u Hrvatskoj, gde je 72-godišnji muškarac ostao bez 1.450 evra nakon što je poverovao nepoznatoj ženi koja mu je obećala pomoć oko povećanja penzije, piše Dnevno.

Prema informacijama policije, žena je 5. juna došla na njegovu kućnu adresu i predstavila se kao osoba koja može da mu pomogne da ostvari veća penzijska primanja.

Obećala veću penziju, uzela novac i nestala

Tokom razgovora uverila je penzionera da postoji mogućnost povećanja njegove penzije, ali da je za pokretanje postupka potrebno unapred platiti određeni iznos.

Muškarac joj je poverovao i predao 1.450 evra.

Žena mu je zatim rekla da će ga za dva dana obavestiti o rezultatima i daljim koracima.

Međutim, nakon toga više se nije javljala.

Kako su dani prolazili, postalo je jasno da od obećanog povećanja penzije nema ništa, a penzioner je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Prevare koje ciljaju starije osobe postaju sve češće

Stručnjaci godinama upozoravaju da su stariji građani posebno izloženi različitim vrstama finansijskih prevara.

Prevaranti se često predstavljaju kao službena lica, socijalni radnici, zdravstveni radnici, predstavnici državnih institucija ili osobe koje navodno mogu da pomognu oko penzija, socijalnih davanja i drugih finansijskih prava.

Njihov cilj je da kod žrtve stvore osećaj hitnosti i poverenja kako bi što pre došli do novca.

U mnogim slučajevima žrtve tek nakon nekoliko dana ili nedelja shvate da su prevarene.

Policija uputila novo upozorenje građanima

Policija je nakon ovog slučaja još jednom apelovala na građane da budu oprezni kada im nepoznate osobe nude različite usluge ili pogodnosti uz prethodnu uplatu novca.

Poseban apel upućen je članovima porodica da razgovaraju sa starijim roditeljima, bakama i dekama o ovakvim prevarama.

Jedan razgovor često može sprečiti veliku finansijsku štetu.

Kako da se zaštitite od ovakvih prevara?

Policija savetuje građanima:

  • Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provere njihovog identiteta.
  • Ne verujte obećanjima o brzom povećanju penzije ili drugim finansijskim pogodnostima.
  • Pre bilo kakve uplate konsultujte članove porodice ili nadležne institucije.
  • Uvek tražite službenu legitimaciju i proverite da li osoba zaista predstavlja instituciju za koju tvrdi da radi.
  • Svaki sumnjiv slučaj odmah prijavite policiji.

Jedna greška može skupo da košta

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko su prevaranti spremni da iskoriste poverenje ljudi, posebno starijih osoba koje često veruju da razgovaraju sa nekim ko želi da im pomogne.

U vremenu kada su penzije i životni troškovi važna tema za mnoge građane, upravo takva obećanja postaju idealan alat za prevare.

Zato stručnjaci poručuju da nijedna institucija neće tražiti novac unapred kako bi nekome povećala penziju ili ostvarila zakonsko pravo koje mu pripada.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
Novac penzija Prevara penzioner

Povezane vesti

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život
Foto: Shutterstock/ Studio Romantic

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život

13:54 | 0
Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

13:20 | 0
Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"
Foto: Shutterstock/Andrii Iemelianenko

Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"

12:22 | 0
Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji
Shutterstock/AI ilustracija

Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji

10:43 | 0
MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke
shutterstock

MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke

09:20 | 0
Komentari (0)

Potrošač

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

13:20 Potrošač
Trend pada treću godinu zaredom - domaćinstva u EU smanjila potrošnju struje 
Shutterstock

Trend pada treću godinu zaredom - domaćinstva u EU smanjila potrošnju struje 

09:28 Potrošač
Ormar pun, a nemate šta da obučete - najskuplja greška pri kupovini polovne odeće nema veze s cenom
Foto: Baloncici/Shutterstock

Ormar pun, a nemate šta da obučete - najskuplja greška pri kupovini polovne odeće nema veze s cenom

19:00 Potrošač
Mnogi misle da banka gleda zanimanje, ali ovo je ključni razlog zbog kojeg mogu odbiti kredit
Foto: Shutterstock

Mnogi misle da banka gleda zanimanje, ali ovo je ključni razlog zbog kojeg mogu odbiti kredit

15:35 Potrošač
Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo
Shutterstock/ANDY RELY

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

14:30 Potrošač
Kako se formiraju cene automobila - sve kreće od jedne prodaje
Foto: Nikola Fific / Shutterstock.com

Kako se formiraju cene automobila - sve kreće od jedne prodaje

14:00 Potrošač
Stočari zadovoljni, kupci zabrinuti - telad drastično poskupela, jagnjad pojeftinila
Foto: OlhaSemeniv/Shutterstock

Stočari zadovoljni, kupci zabrinuti - telad drastično poskupela, jagnjad pojeftinila

12:51 Potrošač
Niska cena, mala kilometraža - otvorite četvore oči pri kupovini polovnjaka
Foto: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock.com

Niska cena, mala kilometraža - otvorite četvore oči pri kupovini polovnjaka

12:08 Potrošač
Pametna brojila, manji računi - zasnovani su na veštačkoj inteligenciji i štede struju
Foto:Shutterstock

Pametna brojila, manji računi - zasnovani su na veštačkoj inteligenciji i štede struju

12:51 Potrošač
Hoteli za kućne ljubimce cvetaju u Srbiji - ima posla, a tek sad kreće udarna sezona
Foto: Dmytro Sheremeta/Shutterstock

Hoteli za kućne ljubimce cvetaju u Srbiji - ima posla, a tek sad kreće udarna sezona

12:20 Potrošač

Najnovije

Najčitanije

21min

Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni 

31min

Zanimanja od kojih svi okreću glavu - prljavi, teški i nepopularni, poslovi koji danas vrede zlato

49min

Največi igrači Holivuda pod lupom - EU ispituje spajanje teško 110 milijardi dolara

53min

Turisti besni - na plaži zabranili suncobrane ljudima između 10 i 65 godina

58min

Rajner pod istragom zbog naplate sedenja roditelja pored dece

1D

Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

21H

Vraća se legenda nakon 50 godina - koliko će koštati kultni klasik

1D

"Ne mogu više da letujem gde je sve pretrpano i preskupo" - turisti sve više beže od gužvi

1D

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

7H

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,32 101,62 101,93
CAD CAD 72,69 72,91 73,13
AUD AUD 71,01 71,23 71,44
GBP GBP 135,6 136,01 136,41
CHF CHF 126,88 127,26 127,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.558,00 €
ETH ETH 1.436,72 €
LTC LTC 36,88 €
DOT DOT 0,82 €
BCH BCH 173,53 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 519,90 €
XMR XMR 306,80 €
Powered by CoinGecko API