EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 100,74 101,04din 101,35
CAD CAD 72,19 72,41din 72,62
AUD AUD 71,37 71,59din 71,80
GBP GBP 135,55 135,96din 136,36
CHF CHF 127,00 127,38din 127,77
KURSNA LISTA

Srbija

Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju

Bankovni računi ne "nestaju" nakon smrti vlasnika, ali pristup novcu odmah se blokira dok se ne završi ostavinski postupak.

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.13:52
0
Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju
Foto: Shutterstock/DC Studio
Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages
 Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Prethodna vest
"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom
Foto: Shutterstock / Wirestock Creators
 "Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom
Sledeća vest

Kada osoba premine, jedna od prvih finansijskih posledica jeste blokada njenog bankovnog računa. Iako novac i dalje ostaje na računu, njime više ne može da raspolaže niko dok se ne sprovede zakonski postupak nasledstva.

Ovo je tema o kojoj se retko govori unapred, ali u praksi često izaziva dileme kod porodica u trenutku kada se suoče sa gubitkom bliske osobe.

Banka blokira račun odmah po prijavi smrti

Čim banka dobije zvaničnu informaciju o smrti vlasnika računa, računi se privremeno blokiraju.

To znači da:

  • ne mogu da se podižu sredstva

  • ne mogu da se vrše plaćanja

  • trajni nalozi i kartice prestaju da funkcionišu

Cilj ove mere je zaštita imovine do završetka ostavinskog postupka.

Ko ima pravo na novac sa računa

Novac sa bankovnog računa ulazi u ostavinsku masu i deli se prema zakonu ili testamentu.

Pravo na nasledstvo mogu imati:

  • bračni ili vanbračni partner

  • deca

  • roditelji

  • drugi zakonski naslednici

  • lica navedena u testamentu

Banka sama ne odlučuje kome pripada novac – to određuje ostavinski sud ili notar u ostavinskom postupku.

Kako se dolazi do novca

Da bi se sredstva sa računa isplatila naslednicima, potrebno je završiti ostavinski postupak.

Nakon što se donese rešenje o nasleđivanju, naslednici mogu:

  • podići svoj deo novca

  • prebaciti sredstva na sopstveni račun

  • zatvoriti račun preminulog vlasnika

Banka tada postupa isključivo po rešenju nadležnog organa.

Šta ako postoji zajednički račun

Ako je račun bio zajednički (npr. supružnici), situacija može biti jednostavnija.

U mnogim slučajevima:

  • drugi vlasnik i dalje ima pristup svom delu sredstava

  • ali se deo koji pripada preminulom i dalje tretira kao ostavina

Ipak, pravila zavise od vrste ugovora sa bankom.

Troškovi koji se prvo skidaju sa računa

U nekim slučajevima, sa računa se pre nasledstva mogu naplatiti određene obaveze, kao što su:

  • troškovi sahrane (uz dokumentaciju)

  • dospele bankarske naknade

  • eventualni dugovi koje je imala preminula osoba

Sve ostalo ulazi u naslednu masu.

Koliko traje postupak

Trajanje ostavinskog postupka zavisi od složenosti slučaja, broja naslednika i postojanja spora.

U praksi može trajati:

  • nekoliko nedelja kod jednostavnih slučajeva

  • nekoliko meseci ili duže ako postoje sporovi ili komplikacije

Zašto je važno znati ova pravila unapred

Mnogi građani tek nakon smrti člana porodice saznaju kako funkcioniše nasleđivanje novca sa bankovnih računa.

Razumevanje ovog procesa unapred može pomoći porodicama da:

  • izbegnu nesporazume

  • brže završe administrativne procedure

  • znaju koja dokumenta su potrebna

U suštini, novac na računu ne nestaje, ali do njega se može doći isključivo kroz zakonom propisan postupak nasleđivanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Novac Smrt penzioner smrt vlasnika računa

Povezane vesti

Letovanje od 2.000 evra u Grčkoj može da naraste i do 8.000 - mnogi tek na kraju shvate gde je "nestao" novac
Foto: Shutterstock/aileenchik

Letovanje od 2.000 evra u Grčkoj može da naraste i do 8.000 - mnogi tek na kraju shvate gde je "nestao" novac

14:44 | 0
Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže

13:39 | 0
Srbi misle da su limeni krovovi bučni, a ne znaju da traju 70 godina - hlade kuću leti i koštaju samo 7 evra po kvadratu
Foto: Shutterstock | shutterstock

Srbi misle da su limeni krovovi bučni, a ne znaju da traju 70 godina - hlade kuću leti i koštaju samo 7 evra po kvadratu

12:47 | 0
Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček
Foto: Shutterstock

Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček

12:31 | 0
Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova
Foto: Pexels/Ilustracija

Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova

19:09 | 0
Komentari (0)

Srbija

Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 
NIS Petrol

Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 

14:40 Srbija
Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže

13:39 Srbija
NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a
Foto: BalkansCat/Shutterstock

NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a

13:26 Srbija
Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara
Foto: Shutterstock / Makina Alesya

Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara

13:07 Srbija
Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček
Foto: Shutterstock

Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček

12:31 Srbija
Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA
Foto: Vlad Ispas / Shutterstock.com

Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA

11:39 Srbija
Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO

11:01 Srbija
Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu
Shutterstock/Maja Marjanovic

Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu

11:00 Srbija
"Er Srbija" pokrenula program lojalnosti namenjen širem krugu korisnika 
Shutterstock

"Er Srbija" pokrenula program lojalnosti namenjen širem krugu korisnika 

10:45 Srbija
Amerikanci dali novi rok do 1. jula - NIS nastavlja rad, MOL pregovore o preuzimanju
Foto: Naomi visuals/Shutterstock

Amerikanci dali novi rok do 1. jula - NIS nastavlja rad, MOL pregovore o preuzimanju

09:59 Srbija

Najnovije

Najčitanije

2min

Vozači oduševljeni - veliki nemački trgovinski lanci iznajmljuju parking za 3 evra 

7min

Evropska centralna banka "češlja" knjige 20 banaka

18min

Letovanje od 2.000 evra u Grčkoj može da naraste i do 8.000 - mnogi tek na kraju shvate gde je "nestao" novac

22min

Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 

23min

Od Jaza do Buljarica - koliko košta dan na plaži i piće na crnogorskom primorju

1D

Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

1D

Dosta je apartmana - Hrvati uvode drastičnu meru protiv turista

24H

Šta se računa u radni staž, a šta ne - mnogi građani greše i gube godine prilikom penzionisanja

1D

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

1D

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 100,74 101,04 101,35
CAD CAD 72,19 72,41 72,62
AUD AUD 71,37 71,59 71,8
GBP GBP 135,55 135,96 136,36
CHF CHF 127,0 127,38 127,77

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.684,00 €
ETH ETH 1.543,96 €
LTC LTC 39,35 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 186,54 €
LINK LINK 7,20 €
BNB BNB 520,66 €
XMR XMR 297,61 €
Powered by CoinGecko API