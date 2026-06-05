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Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove

Mnogi turisti pred letovanje postavljaju isto pitanje - koliki bakšiš je pristojno ostaviti i da li se on uopšte očekuje. Upravo tome posvetio se nemački portal T-Online, koji je svojim čitaocima objasnio kakva pravila važe u Hrvatskoj, jednoj od omiljenih destinacija nemačkih turista.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.09:10
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Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove
Foto: New Africa/Shutterstock
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Iako bakšiš nije obavezan, u Hrvatskoj se smatra znakom zahvalnosti za dobru uslugu i u mnogim situacijama predstavlja deo turističke kulture. Od restorana i kafića do hotela i taksija, mali znak pažnje često ostavlja pozitivan utisak i na osoblje i na domaćine.

Koliki bakšiš se ostavlja u restoranima?

Prema navodima nemačkog portala, u restoranima je uobičajeno ostaviti bakšiš u visini od oko 10 odsto ukupnog računa. Kada je usluga na visokom nivou, pojedini gosti ostavljaju i do 15 odsto, prenosi Poslovni.

Iako se računi danas uglavnom plaćaju karticom, mnogi turisti i dalje radije ostavljaju bakšiš u gotovini kako bi novac direktno stigao do konobara i osoblja.

U kafićima važe jednostavnija pravila

Za razliku od restorana, u kafićima su pravila znatno opuštenija. Gosti najčešće zaokruže račun ili ostave sitan kusur, što se smatra sasvim dovoljnim znakom pažnje.

Kod manjih računa nije presudan iznos bakšiša, već sama namera da se nagradi ljubazna i profesionalna usluga.

Šta je sa taksistima?

Kada je reč o taksi prevozu, putnici uglavnom zaokružuju cenu vožnje na veći iznos. To je posebno čest slučaj ukoliko je vozač bio ljubazan, pomogao oko prtljaga ili omogućio prijatnu vožnju.

Mnogi turisti smatraju da je upravo ovakav vid zahvalnosti najjednostavniji i najpraktičniji.

Bakšiš i u hotelima

U hotelima se bakšiš najčešće daje zaposlenima koji gostima pružaju dodatnu pomoć tokom boravka.

Sobaricama se često ostavlja nekoliko evra dnevno ili jedan iznos na kraju odmora, dok portiri i osoblje koje pomaže oko prtljaga takođe neretko dobijaju simboličan bakšiš.

Slična praksa važi i za turističke vodiče. Za organizovane ture gosti često ostavljaju između jednog i dva evra po osobi dnevno, naročito kada su zadovoljni kvalitetom obilaska i informacijama koje su dobili.

Gotovina i dalje ima prednost

Iako su kartice postale dominantan način plaćanja, gotovina je i dalje prvi izbor kada je reč o bakšišu. To je posebno izraženo u manjim mestima, porodičnim restoranima i turističkim područjima van velikih gradova.

Takav gest deluje ličnije, a zaposleni ga često više cene jer novac odmah dobijaju u ruke.

Mala gesta koja mnogo znači

Nemački mediji zaključuju da bakšiš u Hrvatskoj nije obaveza, ali jeste deo kulture ophođenja prema ljudima koji rade u turizmu. Upravo zato mnogi turisti ostavljaju makar simboličan iznos kao znak zahvalnosti za trud, ljubaznost i dobru uslugu.

U zemlji u kojoj turizam predstavlja jedan od najvažnijih privrednih sektora, ovakve male geste često ostavljaju veliki utisak i doprinose prijatnijem iskustvu odmora – i za goste i za domaćine.

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Hrvatska Nemačka bakšiš

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