Reč je o Otu Gugeru, koji živi u Minhenu, jednom od najskupljih gradova za život u Nemačkoj.

Zemljište od 3.000 kvadrata namenjeno za pristupačne stanove

Guger je neprofitnoj fondaciji donirao parcelu površine oko 3.000 kvadratnih metara, čija se tržišna vrednost procenjuje na oko 10 miliona evra.



Na toj lokaciji planirana je izgradnja dvadesetak stanova namenjenih ljudima sa nižim prihodima, koji zbog visokih cena teško mogu da dođu do odgovarajućeg smeštaja.



Iako se odrekao višemilionske zarade, Guger i članovi njegove porodice zadržaće pravo doživotnog stanovanja na toj lokaciji.

Želi zajednicu u kojoj će zajedno živeti mladi i stari

Kako je objasnio, cilj mu nije bio finansijska dobit, već stvaranje zajednice u kojoj će zajedno živeti različite generacije, piše DW.



Veruje da mladim porodicama i ljudima sa skromnijim primanjima treba pružiti priliku za bolji početak, posebno u gradu u kojem su cene nekretnina među najvišima u Evropi.

Minhen među najskupljim gradovima za život

Minhen već godinama važi za jedno od najskupljih mesta za stanovanje u Nemačkoj. Visoke kirije i nedostatak stanova predstavljaju veliki problem, naročito za mlade, porodice i zaposlene sa prosečnim primanjima.



Upravo zbog toga, Gugerova odluka da zemljište ustupi za izgradnju pristupačnih stanova izazvala je pozitivne reakcije i postala primer kako privatna inicijativa može doprineti rešavanju stambene krize.



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