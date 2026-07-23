Kada dođe do razvoda, najveća pažnja obično je usmerena na podelu imovine. Međutim, jednako važno pitanje jesu dugovi nastali tokom braka.

Mnogi veruju da razvod automatski briše zajedničke finansijske obaveze ili da dug ostaje samo onome na čije ime glasi kredit. U praksi to nije uvek slučaj. Način na koji će dug biti raspoređen zavisi od više faktora, uključujući vrstu obaveze, ko je ugovor zaključio, za šta je novac korišćen i odluke nadležnih organa ili dogovora supružnika.

Koji dugovi mogu nastati tokom braka?

Tokom zajedničkog života supružnici mogu preuzeti različite finansijske obaveze, među kojima su najčešće:

stambeni kredit

gotovinski kredit

kredit za automobil

dozvoljeni minus po tekućem računu

dug po kreditnim karticama

pozajmice od banaka ili drugih finansijskih institucija

dugovanja prema javnim preduzećima (struja, gas, voda, grejanje)

dug za zakup stana ili poslovnog prostora

poreske obaveze

dugovi nastali obavljanjem preduzetničke delatnosti

pozajmice od fizičkih lica

Svaka od ovih obaveza može imati drugačiji pravni i finansijski tretman.

Da li se svi dugovi smatraju zajedničkim?

Ne nužno.

Ako je, na primer, jedan supružnik podigao kredit za potrebe domaćinstva ili kupovinu zajedničke imovine, to može biti relevantno prilikom odlučivanja o raspodeli obaveza.

S druge strane, dug koji je nastao isključivo radi ličnih potreba jednog supružnika može biti posmatran drugačije, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.

Šta je sa kreditom koji glasi na jednog supružnika?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da razvod automatski oslobađa drugog supružnika svih posledica kredita.

Prema ugovoru sa bankom, za otplatu je prvenstveno odgovorno lice koje je zaključilo ugovor o kreditu, osim ako postoji solidarni dužnik, jemac ili drugi ugovorni odnos.

Međutim, u postupku podele imovine i obaveza može se postaviti pitanje kako će teret tog duga biti raspoređen između bivših supružnika, posebno ako je kredit korišćen za zajedničke potrebe.

Šta se dešava sa stambenim kreditom?

Stambeni kredit često predstavlja najveću finansijsku obavezu porodice.

Ako je nekretnina kupljena na kredit, potrebno je rešiti više pitanja:

ko nastavlja da otplaćuje kredit

ko zadržava nekretninu

da li će doći do prodaje stana

da li banka pristaje na promenu ugovora

Važno je imati u vidu da međusobni dogovor supružnika ne menja automatski obaveze prema banciDugovanja po kreditnim karticama i dozvoljenom minusu uglavnom su vezana za lice koje je.

Šta je sa dugovima po karticama i dozvoljenim minusom?

Dugovanja po kreditnim karticama i dozvoljenom minusu uglavnom su vezana za lice koje je korisnik tih proizvoda.

Ipak, ako su sredstva korišćena za zajedničke potrebe porodice, način raspodele finansijskog tereta može biti predmet dogovora ili postupka nakon razvoda.

Mogu li supružnici sami da se dogovore?

Da.

U mnogim slučajevima bivši supružnici sporazumno uređuju pitanje dugova i druge finansijske odnose.

Takav dogovor može doprineti bržem rešavanju imovinskih pitanja, ali ne mora automatski menjati obaveze prema banci ili drugim poveriocima, koji nisu bili strana tog sporazuma.

Zašto je važno napraviti pregled svih obaveza?

Finansijski savetnici često preporučuju da supružnici pre razvoda naprave spisak:

svih kredita

mesečnih rata

kreditnih kartica

dozvoljenih minusa

pozajmica

računa koji nisu izmireni

eventualnih poreskih obaveza

Takav pregled može pomoći da obe strane imaju jasnu sliku o ukupnim finansijskim obavezama i lakše planiraju naredne korake.

Razvod označava kraj bračne zajednice, ali ne znači automatski i kraj finansijskih obaveza.

Krediti, dugovi i druge novčane obaveze često zahtevaju posebno rešavanje, a način na koji će biti raspoređeni zavisi od konkretnih okolnosti, ugovornih odnosa i primene važećih propisa.

Zbog toga je pre donošenja važnih odluka korisno detaljno sagledati sve finansijske obaveze i, po potrebi, potražiti stručni pravni ili finansijski savet.

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