Pejičić je rekao za Tanjug da je u planu proširenje onlajn usluge i na nove destinacije koje se budu otvarale, istakavši da se zahvaljujući unapređenju ponude očekuje dalji rast broja putnika - do 10 miliona u ovoj godini.

"Počev od 21. jula ove godine, kompanija Srbijavoz je uvela mogućnost kupovine međunarodnih karata preko aplikacije i preko veb-sajta. U ovom trenutku je dostupna kupovina za Bar, odnosno ka Crnoj Gori i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Naravno, u planu je, kako se kasnije budu otvarale i nove linije, da ta mogućnost bude dostupna i dalje", rekao je Pejičić.

Napominje da je za putnike koji putuju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica i za sve koji kupuju karte za sedeća mesta ka Baru dovoljno da imaju kartu na svom telefonu, u elektronskom obliku na svom telefonu.

"Za sve putnike koji putuju u kušet kolima, spavaćim kolima ili koji svoje automobile prevoze za Crnu Goru, potrebno je da odštampaju kartu, da je drže kod sebe i da je pokažu kondukteru na zahtev", objasnio je Pejičić.

Kompanija, kako kaže, očekuje nastavak pozitivnog trenda i dalji rast broja putnika.

"Samo u prvih šest meseci ove godine zabeleženo je 700.000 putnika više nego u istom periodu prethodne godine, a sa povećanjem i poboljšanjem usluga u Srbijavozu očekujemo da ove godine broj prevezenih putnika dostigne cifru od 10 miliona", rekao je Pejičić Tanjugu.

Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica od juče su dostupne putem zvaničnog veb-sajta i mobilne aplikacije "Srbijavoz".

Ova usluga je dostupna svim korisnicima veb-sajta, kao i korisnicima iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store, a zbog velikog broja korisnika android uređaja, nova funkcionalnost se uvodi postepeno putem Google Play prodavnice, a svim korisnicima biće dostupna najkasnije do 23. jula.

Popust od pet odsto za onlajn kupovinu važi isključivo za karte u unutrašnjem saobraćaju, te se ne primenjuje pri kupovini međunarodnih voznih karata.

Za noćni međunarodni voz 433/432, Zemun-Bar-Zemun i sezonski dnevni voz 1131/1130 Subotica-Bar-Subotica, kupljene karte i rezervacije mesta za sedenje putnici mogu pokazati direktno iz mobilne aplikacije ili odštampane na papiru formata A4, iz PDF dokumenta dobijenog putem imejla.

Međutim, za karte kupljene za putovanje noćnim vozom u kolima sa posteljama, spavaća kola, kolima sa ležajevima, kušet kola, kao i za prevoz automobila, putnici su obavezni da odštampaju kupljenu voznu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz. Putnici koji za putovanje u ovim kolima ne budu imali odštampane vozne karte smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.

Iz Srbijavoza navode da će u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija nastaviti da intenzivno rade na daljem razvoju i unapređenju digitalnih funkcionalnosti u okviru mobilne aplikacije, sa ciljem da korisnicima pruži još kvalitetnija ponuda. Detaljnije informacije o redu vožnje i kupovini karata dostupne su na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs, u rubrici srbijavoz.rs/vesti ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

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