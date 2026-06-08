Uobičajeno je da se grickalice i pića plaćaju malo više na turističkim atrakcijama – ali jedna poslastičarnica u Rimu svojim kupcima naplaćuje basnoslovne cene. Turistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iskazala je svoje nezadovoljstvo zbog ove pljačke na Fejsbuku.

Nikol En i njen partner želeli su da se počaste sa dva mala sladoled kupa u poslastičarnici Don Nino u blizini Trga Navona (Piazza Navona) početkom juna.

"Onda su dodali priloge koje nismo tražili i ostavili utisak da su oni besplatni", opisala je ova turistkinja incident u jednoj Fejsbuk grupi sa savetima za putovanja u Rim.



Na kraju, tri kugle sladoleda u najmanjoj dostupnoj čaši, zajedno sa ukrasima kao što su šlag, kanoli i makaronsi, koštale su 44 evra. Pošto je turistkinja razumela da treba da plati samo 14 evra kada su joj zatražili novac, platila je bez prigovora. Tek kada je pogledala račun, shvatila je pravu cenu za dva sladoled kupa.

Turistkinja razočarana "lošim sladoledom"

Ono što najviše razočarava jeste to što sladoled apsolutno nije vredeo tog novca, kako je objasnila ova turistkinja.

"To je bio najgori sladoled koji sam pojela u poslednjih deset godina. Nisam mogla ni da ga završim", napisala je na Fejsbuku.

"Apsolutna turistička zamka!", upozorila je ona druge putnike u Italiji.

Čak su i Italijani zapanjeni

I drugi kupci su verovatno imali loša iskustva sa ovom poslastičarnicom.

"Nedavne recenzije pokazuju da to rade prilično često", žali se Nikol En.

Ostali takođe smatraju da je račun za dva sladoled kupa potpuno preteran.

"Kao Italijan koji živi u Italiji, sramota me je. Ovo je čista krađa", objašnjava jedan korisnik Fejsbuka u komentarima, piše Krone.at.

Drugi se slaže: "Ovo me ljuti jer živim u Rimu i mrzim kada iskorišćavaju turiste. To uništava čitavu industriju."



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