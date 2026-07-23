Poreske obaveze koje vas čekaju već početkom meseca - budite tačni, inače vam sleduju zatezne kamate

Tokom svakog meseca ističu četiri termina do kojih je neophodno ispuniti različite obaveze prema državi kako bi se izbegle kazne i zatezne kamate.

Prvi sledeći rok ističe 5. avgusta, kada organizatori estradnih, narodnih i drugih zabavnih programa moraju da dostave obrazac OZU sa podacima o ugovorima zaključenim tokom jula. Istog dana poslodavci imaju obavezu da podnesu izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI za jul, kao i da izvrše uplatu propisanih sredstava.



Već 10. avgusta na red dolaze poreske obaveze. Do tog datuma potrebno je podneti poresku prijavu za porez na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i platiti porez za jul. Takođe, poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV dužni su da podnesu prijavu PDV-a na obrascu PPPDV i izmire obavezu za prethodni mesec.



Ključan 17. avgust



Najveći broj obaveza nanaplatu dospeva 17. avgusta. Preduzetnici do tada moraju da uplate akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za jul.Istog dana poslednji je rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu, strane penzionere.



Do 17. avgusta ističe i rok za plaćanje doprsinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za treće tromesečje 2026. godine. Do istog dana osnivači i članovi privrednih društava imaju obavezu da podnesu poresku prijavu na obrascu PP OD-O i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za jul.



To je ujedno i rok za podnošenje redovne prijave PDV-a i plaćanje poreza za jul, kao i za dostavljanje obrasca PID PDV 1 ukoliko je tokom jula ispunjen neki od uslova za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno prometuje dobra u inostranstvu.



Na isti datum dospeva i akontacija poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. Obveznici akciza treba da podnesu prijavu na obrascu PP OA za period od 16. do 31. jula i plate obračunatu akcizu, dok su snabdevači električnom energijom i obveznici akcize na komprimovani prirodni gas dužni da podnesu obrazac PP OAELKPG i izmire obavezu za jul.

Rok za plaćanje doprinosa 31. avgust



Poslednji važan rok u mesecu je 31. avgust. Do tada poslodavci treba da podnesu obrazac PPP-PD i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za jul.



Istog datuma ističe i rok za podnošenje prijave za obračun akcize na obrascu PP OA za period od 1. do 15. avgusta, uz obavezno plaćanje obračunate akcize, Biznis.rs

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: