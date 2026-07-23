Opoziv Citroen Džampera u Srbiji - softverski kvar može ugroziti bezbednost vozača

Vlasnici određenih modela Citroen Džamper vozila u Srbiji trebalo bi što pre da provere da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom, prenosi Telegraf.

Nacionalna organizacija za bezbednost proizvoda objavila je obaveštenje o povlačenju određenih vozila zbog mogućeg bezbednosnog rizika.

Problem se odnosi na softver vozila, koji u određenim situacijama može sprečiti vozača da dobije važno upozorenje o kvaru.

Koji modeli Citroen Džampera su obuhvaćeni opozivom?

Opoziv se odnosi na određena putnička vozila:

marka: Citroen

model: Džamper

period proizvodnje: od 2. februara 2024. do 13. novembra 2025. godine

zemlja porekla: Italija

Kod ovih vozila utvrđen je softverski nedostatak koji može uticati na sistem pokazivača pravca.

Problem nastaje kada pregori sijalica migavca

Prema dostupnim informacijama, kvar se javlja u situaciji kada pregori sijalica pokazivača pravca.

U tom slučaju računar vozila možda neće prepoznati problem, zbog čega vozač neće dobiti upozorenje da migavac nije ispravan.

To može dovesti do situacije u kojoj vozač nesvesno učestvuje u saobraćaju bez odgovarajuće signalizacije prilikom:

skretanja

promene saobraćajne trake

drugih manevara u vožnji

Zbog toga se povećava rizik od saobraćajne nezgode i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Šta vlasnici Citroen Džampera treba da urade?

Nacionalna organizacija za bezbednost proizvoda navodi da je pokrenut opoziv vozila kako bi se nedostatak otklonio.

Vlasnicima se preporučuje da:

provere da li je njihovo vozilo obuhvaćeno opozivom

kontaktiraju ovlašćeni Citroen servis

zakažu proveru i eventualnu popravku softvera

Otklanjanje problema vrši se kroz ovlašćenu servisnu mrežu.

Kako proveriti da li je vaš automobil obuhvaćen opozivom?

Vlasnici Citroen Džampera koji su vozila kupili preko ovlašćenih prodajno-servisnih centara u Srbiji trebalo bi da se obrate ovlašćenom servisu.

Prilikom provere potrebno je imati podatke o vozilu, posebno:

broj šasije vozila (VIN)

podatke iz saobraćajne dozvole

Servis može proveriti da li konkretan automobil spada među vozila obuhvaćena akcijom.

Bezbednosni opozivi nisu retkost

Proizvođači automobila povremeno pokreću opozive kada se utvrdi problem koji može uticati na bezbednost vozača i putnika.

Iako mnogi kvarovi nisu vidljivi tokom svakodnevne vožnje, njihovo pravovremeno otklanjanje može sprečiti ozbiljnije posledice.

Vlasnici određenih modela Citroen Džampera proizvedenih od 2024. do 2025. godine u Srbiji trebalo bi da provere da li je njihovo vozilo deo opozivne akcije.

Problem sa softverom može uticati na prepoznavanje kvara pokazivača pravca, zbog čega je važno da se vozila provere i eventualni nedostatak otkloni u ovlašćenom servisu.

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