"Usled sve složenije situacije na svetskom tržištu, otežanog uvoza zbog niskog vodostaja reka u našem regionu i sezonskog povećanja tražnje, ministarstvo je danas donelo odluku da dozvoli naftnim kompanijama koje su podnele zahteve da mogu koristiti operativne rezerve za snabdevanje tržišta. Operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi, da naftne kompanije odmah dobiju gorivo koje im je neophodno i da naše tržište bude dobro snabdeveno, kao i do sada", rekla je Đedović Handanović.

Kako je navela, to je bio i zahtev naftnih kompanija, pre svega jer je uvoz brodovima sveden na 30 do 40 odsto kapaciteta, što trenutno ne mogu da nadomeste iz drugih izvora, saopštilo je ministarstvo.

Đedović Handanović je istakla da je situacija u snabdevanju trenutno veoma izazovna jer se naftne kompanije ne mogu osloniti u dovoljnoj meri na Dunav, kao ni na železnicu i kamione, da bi uvezli planirane količine iz uvoza.

"Zato je bilo neophodno da država omogući korišćenje određene količine goriva iz operativnih rezervi samih kompanija, koje ih zakon obavezuje da drže. Te rezerve se potom relativno brzo obnove, čim se uvoz derivata normalizuje, u roku koji se zajednički usaglašava, a istovremeno se izbegava korišćenje državnih rezervi koje čuvamo i nastavljamo da povećavamo. Takođe, omogućićemo i NIS-u da, na njihov zahtev, svoje operativne rezerve stavi na raspolaganje kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju iz domaće rafinerije, usled smanjenog uvoza, čime će se rešiti pitanje snabdevenosti domaćeg tržišta u ovom periodu", navela je ona.

Đedović Handanović je naglasila da ministarstvo prati situaciju sa naftnim derivatima na dnevnom nivou i da je država spremna da pravovremeno reaguje na situacije koje mogu uticati na sigurnost snabdevanja.

"Na prirodu i globalne tokove ne možemo da utičemo, ali možemo da se pripremamo unapred za krize i nepredviđene situacije, što smo i radili. U prethodne tri godine povećali smo obavezne rezerve naftnih derivata čak dva puta i to nam daje sigurnost da u situacijama kad se prelivaju negativni efekti iz okruženja i sveta, možemo da pravovremeno i efikasno reagujemo i da zaštitimo naše građane i privredu, kao što smo to radili i do sada, te građani nisu osetili nikakve poteškoće u snabdevanju i pored svih izazova sa kojima se država suočava od januara 2025. godine", rekla je ministarka.

Dodala je da je korišćenje operativnih rezervi mera kojom će se premostiti privremeni problemi u uvozu, a da za dugotrajnu sigurnost snabdevanja ostaje ključan rad rafinerije u Pančevu.

"Produženje operativne licence, koja ističe 31. jula, omogućilo bi NIS-u da nastavi da doprema sirovu naftu u Pančevo i da nastavi preradu u maksimalnim količinama koje su neophodne da bi se zadovoljila povećana tražnja za naftnim derivatima, a usled smanjenog uvoza drugih naftnih kompanija", navela je Đedović Handanović.

Podsetila je i da je prethodnih dana država smanjila akcize na naftne derivate 20 odsto kako bi zaštitila građane i privredu od naglog rasta cena, piše Tanjug.

U Ministarstvu rudarstva i energetike je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije, Ministarstva finansija, Republičke direkcije za robne rezerve, na kojem je razmatrana snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, aktuelna i planirana proizvodnja Rafinerije Pančevo i snabdevanje sirovom naftom, stanje zaliha i realizacija uvoza naftnih kompanija.

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