Nakon godina provedenih u inostranstvu, bračni par Eliot, Kevin i Kamil su se odlučili na neobičan korak i penzionisali se na Tajland umesto da se vrate u SAD.

Par je proveo skoro osam godina u Dohi nakon što se preselio iz Južne Karoline 2018. godine zbog Kevinovog posla. Život na Bliskom istoku zahtevao je malo prilagođavanja, posebno vrućini i jezičkoj barijeri prilikom bavljenja papirologijom. Ali kada su se smestili, izgradili su društveni život i mnogo putovali.

"Bilo je zabavno", rekao je Kevin, sada 63 godine, za Biznis insajder (Business Insider).

Dugoročni boravak u Dohi nikada nije bio njihov plan, a nisu želeli da se vrate u SAD zbog političkih podela i visokih troškova života. Tokom godina putovali su u Maleziju i Tajland, a kasnije su posetili Kostariku i Panamu kako bi istraživali mogućnosti za mir.

"Jedna od stvari o kojima smo uvek razmišljali bila je: 'Gde bismo mogli da živimo samo sa našom penzijom?'", rekao je Kevin.

Na kraju je pobedio Tajland, zahvaljujući nižim troškovima života i relativno pristupačnim vizama za penzionere.

Nakon što je Kevinov ugovor istekao, par je u novembru otputovao u Hua Hin, primorski grad oko 145 kilometara jugozapadno od Bangkoka, kako bi videli da li može da primi sve njihove dugoročne planove.

Tajland, njihovo novo poglavlje

Po povratku u Katar organizirali su tajlandske umirovljeničke veze i preseljenje kućnih ljubimaca. Dovođenje njihova dva psa na Tajland koštalo ih je 750 dolara (oko 690 evra) za papirologiju i avionske naknade. Par se preselio u Hua Hin 1. januara i smestio se u dvokatnicu u zatvorenom naselju.

Kirija je 28.000 tajlandskih bata, ili oko 870 dolara (800 evra) mesečno. Nakon što su platili 8.000 katarskih rijala, ili oko 2.100 dolara (1.930 evra) za stan sa jednom spavaćom sobom u Dohi, njihova nova kuća sa tri spavaće sobe i dvorištem delovala je kao značajno poboljšanje. Zelenilo i prostranost naselja takođe su podsetili Kamil na Jamajku, gde je odrasla.

"Znali smo da kući treba renoviranje, ali mi se dopalo ono što sam videla", rekla je Kamil, koja ima 62 godine.

Njihovo naselje ima svoje osobenosti, uključujući majmune koji se povremeno pojavljuju u njihovom dvorištu.

"Trenutno, deluje kao bonus, ali ne znam... možda jednog dana neće biti. Ali mi zapravo volimo da gledamo majmune jer nismo navikli na njih", rekao je Kevin.

Neko vreme su se oslanjali na aplikacije za dostavu hrane, namirnica i prevoz. Nakon što su pozajmili automobil od prijatelja, planiraju da kupe svoj.

Njihov cilj je da mesečne troškove drže ispod 2.500 dolara (2.300 evra), iako još uvek pokušavaju da steknu jasnu sliku o svojoj potrošnji.

"Tek izlazimo iz faze kupovine kuće", rekao je Kevin.

Još nisu počeli da primaju penziju, ali procenjuju da će dobijati oko 4.000 dolara (3.680 evra) mesečno. Iako je većina stvari u Tajlandu jeftina po američkim standardima, kažu da se troškovi mogu brzo nagomilati ako niste pažljivi. Ipak, smatraju da im je selidba pružila kvalitet života koji ne bi imali u SAD.

Kevin kaže da sada mogu bolje da jedu za manje novca.

"Jedemo puno morskih plodova, svežeg povrća i voća. Kada bismo pokušali da to redovno radimo u SAD, verovatno bi bilo preskupo, posebno u penziji", dodao je on.

Tajland takođe ima dobro razvijen zdravstveni sistem. Još važnije, kažu da se tamo nikada nisu osećali nebezbedno, za razliku od SAD, gde je oružano nasilje "pravi problem", rekao je Kevin.

Nova zemlja, novi ritam Iako je teško reći tačno koliko američkih penzionera živi u Tajlandu, najmanje 7.178 penzionera je tamo primalo penzije od decembra 2024. godine, prema najnovijim podacima američke vlade. Za razliku od Dohe, gde je društveni život često bio ograničen na površne odnose, Kevin kaže da je lakše formirati dublje veze unutar već postojeće zajednice stranaca u Tajlandu.

Par kaže da je prilagođavanje tajlandskoj vrućini i vlažnosti bio izazov, posebno u poređenju sa klimatizovanim načinom života koji su imali u Dohi.

"Još uvek pokušavamo da se prilagodimo jezičkoj barijeri", rekao je Kevin.

Iako je Gugl prevodilac dobar početak, nije dugoročno rešenje.

"Ponekad je iscrpljujuće morati da vadite telefon, otvarate aplikaciju i prevodite napred-nazad", rekao je on.

Par kaže da im ponekad nedostaje efikasnosti u obavljanju poslova u Kataru i SAD, ali su naučili da se prilagode sporijem tempu života. Ako ništa drugo, smatraju da su kulturne razlike pozitivne, posebno ljubaznost i otvorenost ljudi koje su upoznali. Kevin kaže da pokušava da živi po dva saveta koja je jednom dobio.

"Prvo, to je njihova kultura. Ne morate zaboraviti svoju, ali se uključite u njihovu. I drugo, pokušajte da veći deo svog života pretvorite u avanturu. Ako sledite te dve stvari, trebalo bi da budete dobro", zaključio je on.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.