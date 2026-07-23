Izrazio je zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu.

''Mi smo o tome razgovarali, i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovek, znajući kako se stvari odvijaju u EU i razumevajući poziciju evropskih lidera i sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama EU'', rekao je Vučić u Palati "Srbija" posle sastanka sa Babišem.

Dodao je da bi bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova i od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare.

Vučić je istakao da Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i istakao da je veoma zadovoljan tempom našeg napretka.

''Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou EU, i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina zaredom. Sledeće godine će ta razlika biti još veća. Mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i ubuduće. Verujem, slušajući izjave premijera Babiša, da i on stoji na sličnom stanovištu, i da bi bilo potrebno i dobro da pragmatične i praktične stvari uradimo koje bi bile u interesu i Evrope i zemalja kandidata i sa zapadnog Balkana, ali i iz drugih delova našeg kontinenta'', rekao je Vučić.

Naveo je da Češka postaje sve značajniji ekonomski partner, dodajući da je nivo trgovinske razmene pre 12 godina bio 430 miliona evra, a danas je na 2,4 milijarde evra. Prema njegovim rečima, srpski izvoz je 1,3 milijarde, a bio je svega 130 miliona te dodao da je izvoz u Češku danas veći deset put nego što je bio pre 12 godina.

"Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Mi ćemo danas imati biznis forum, dolaze novi investitori iz Češke, i danas smo o tome govorili. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, od vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju", rekao je Vučić.

On je dodao da će Srbija i Češka nastaviti najbliže da sarađuju.

"Tražili smo, i posebno je premijer Macut imao važne razgovore po pitanju zdravstva i preuzimanja određenih znanja od Češke Republike u toj oblasti, a za koju znate da mnogo ulažemo i za koju nam je veoma, veoma stalo da možemo da unapređujemo", rekao je predsednik.

Naveo je da neki od čeških investitora postaju sve veći i sve značajniji investitori, od kompanije Mattoni u Aranđelovcu, koja posle uloženih 28,5 miliona ide na još 40 miliona evra ulaganja do PPF-a, i do mnogih drugih.

"Mogu da kažem da sam srećan što dobro poznajem Andreja Babiša, dugo godina smo prijatelji, i kad to kažem, da sam srećan, to je zato što od njega uvek možete da čujete mnogo pametnih stvari, mnogo toga da naučite te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga i čujem i naučim od njega kao jednog od najiskusnijih i najmudrijih i najsposobnijih lidera u Evropi. Verujem da će nam i to iskustvo pomoći u daljem razvoju naše zemlje", rekao je Vučić.

Dodao je da posebnu zahvalnost duguje premijeru Babišu zbog odluke njegove vlade da Češka dođe na Ekspo.

"On će po završetku biznis foruma otići da poseti gradilište Ekspa i verujem da će češki paviljon biti jedan od najposećenijih i jedan od najboljih paviljona na Ekspu 2027. godine", rekao je Vučić i poručio Babišu da je uvek dobrodošao u Srbiju.

Vučić je rekao da Srbiju i Čehe vezuje predivna istorija i da su mnogo toga dobili kroz naša prijateljstva, i da su Srbi neretko videli uzore i mnogo toga učili od Čeha, piše Tanjug.

''Za one koji ne znaju, od izgradnje glavne železničke stanice u Beogradu s kraja 19. veka, do izgradnje hotela Slavija, Františeka Nekvasila, a pre toga Františeka Zaha, koji je bio uzor i Iliji Garašaninu, do mnogih drugih ljudi, do Ignjata Bajlonija, uvek smo imali Masarika, uvek smo imali najbliže odnose, i mnogo toga učili i dobijali od znamenitih Čeha'', rekao je Vučić u Palati "Srbija" posle sastanka sa Babišem.

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