U Grčkoj su uvedena nova pravila kada je u pitanju obavezna oprema u automobilu.

Novom odlukom precizno je definisano šta kutija prve pomoći mora da sadrži, kao i koje tehničke standarde mora da ispunjava, a za nepoštovanje je propisana kazna od 30 evra.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku 1. aprila 2026. godine i počinje da važi nakon isteka tri meseca od objave, odnosno 1. jula 2026. godine.

Za razliku od ranijih pravila (koja su važila još od 1978. godine i podrazumevala osnovni pribor poput vate, gaze i alkohola), sada su propisi znatno detaljniji i usklađeni sa evropskim standardima.

Ko mora da ima kutiju prve pomoći?

- Sva motorna vozila u Grčkoj (osim motocikala) i,

- Bez obzira da li je vozilo domaće ili strano.

Kutija mora da sadrži materijal za hitne situacije i da bude spremna za upotrebu u slučaju nezgode.

Ova odluka nije doneta kako bi se naplaćivale kazne, već da bi se unapredila bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Propisani sadržaj kutije prve pomoći usklađen je sa evropskim standardima i omogućava adekvatnu reakciju u slučaju nezgode, piše Grčka info.

Da li i turisti moraju imati kutiju prve pomoći po novim pravilima?

Da. Zakon se odnosi na sva vozila koja se kreću teritorijom Grčke, bez obzira na to odakle dolaze.

To znači da i turisti koji dolaze svojim automobilom moraju imati kutiju prve pomoći koja ispunjava propisane standarde. U slučaju kontrole, pravila i kazne važe jednako za sve vozače.

Kada zakon počinje da važi?

Do tog datuma novi standard nije obavezan, ali se preporučuje da se vozači na vreme pripreme.

Koji standard mora da ispunjava?

- DIN 13164:2022 ili ekvivalentni ISO standard i,

- Mora imati oznaku CE.

Šta kutija mora da sadrži (minimum)

- izotermalna folija - tanka metalizovana folija koja služi da zadrži telesnu temperaturu. (210 x 160 cm);

- flaster u roli;

- set flastera različitih veličina;

- mali, srednji (dva komada) i veliki sterilni zavoj;

- sterilna gaza za opekotine;

- komprese (10x10 cm);

- elastični zavoji - dva uska i tri šira;

- trouglasti zavoj;

- makaze za prvu pomoć;

- jednokratne rukavice (četiri komada);

- vlažne maramice;

- medicinske maske (dva komada);

- uputstvo za pružanje prve pomoći.

Gde kupiti DIN 13164 komplet za prvu pomoć i koliko košta u Grčkoj i Srbiji?

Ako nemate komplet prve pomoći koji odgovara traženom standardu, možete ga kupiti nakon ulaska u Grčku na nekoj pumpi za gorivo.

U Grčkoj se DIN 13164 komplet prodaje na većini benzinskih pumpi, u prodavnicama auto-opreme i većim marketima. Cena se najčešće kreće od 16 do 20 evra na benzinskim pumpama.

Kupovina je jednostavna i ovi kompleti su široko dostupni.

Važno je napomenuti da većina kompleta koji se prodaju u Srbiji nije u DIN 13164 standardu, pa je potrebno obratiti pažnju na deklaraciju proizvoda.

Važni dodatni uslovi

- Sva oprema mora biti ispravna i u roku trajanja;

- Sterilni materijal se mora menjati nakon isteka (obično pet godina) i,

- Svi proizvodi moraju imati CE oznaku.

Gde kutija mora da stoji u vozilu?

Komplet prve pomoći treba da se nalazi unutar vozila na lako i odmah dostupnom mestu, kako bi se osigurala njegova upotreba bez odlaganja u slučaju nužde.

Ne sme biti zaključan niti se u njega smeju stavljati bilo koji drugi predmeti, osim zavoja i medicinskog materijala. Sadržaj kompleta mora se dopuniti odmah nakon korišćenja.

Zbog specifičnih uslova čuvanja, preporučuje se da se medicinski materijal obnavlja češće tokom letnjih meseci, a najkasnije u roku od dve godine.

Kazna

Ako nemate odgovarajuću kutiju, kazna je 30 evra i primenjuje se prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Najvažnije ukratko

- Kutija prve pomoći je obavezna za sve vozače u Grčkoj;

- Važi i za turiste;

- Novi standard počinje da važi početkom jula ove godine i,

- Kazna za nepoštovanje je 30 evra.

