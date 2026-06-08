Prema pisanju Dedlajna, animirani film studija Illumination ovog vikenda je prešao tu granicu. Dok je originalni film dostigao milijardu dolara za manje od mesec dana, filmu Galaxy bilo je potrebno deset nedelja. Za to verovatno postoji nekoliko razloga - pored podeljenih reakcija publike i kritike, film je jedno vreme bio i nelegalno objavljen na internetu. Međutim, najveći faktor koji je usporio njegov zamah verovatno je bila veoma bogata bioskopska ponuda tokom proleća. Iako većina konkurentskih filmova nije bila namenjena dečjoj publici, oni su ipak dominirali javnim razgovorima i medijskom pažnjom, piše Gizmodo.

Sada kada je The Super Mario Galaxy Movie zaradio milijardu dolara, ova dva filma zajedno čine devetu najuspešniju animiranu filmsku franšizu na svetu po zaradi. Sa ukupnih 2,30 milijardi dolara, nalaze se između franšiza Kung Fu Panda kompanije DreamWorks (2,37 milijardi dolara) i Madagaskar (2,26 milijardi dolara).

U poređenju sa svojim prethodnikom, Galaxy je drugi najuspešniji film zasnovan na video-igri u svetu, odmah iza filma o Mariju iz 2023. godine. Takođe je drugi animirani film sa najvećom zaradom u istoriji kompanije Universal, kao i studija Illumination.

Pored bioskopske distribucije, The Super Mario Galaxy Movie je već dostupan na digitalnim platformama. Fizičko izdanje izlazi sledeće nedelje, 16. juna, čime će priča ovog filma biti zaokružena. Sada preostaje samo da se sačeka sledeći film, koji bi trebalo da stigne 2028. godine ili kasnije.

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