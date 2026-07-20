Vučić o produženju licence za NIS - "Uradićemo sve da pronađemo rešenje"

Komentarišući očekivanja da bi američki OFAC mogao da produži važeću licencu, Vučić je rekao da niko ne može sa sigurnošću da zna kakva će odluka biti doneta.

Odgovarajući na optimistične izjave generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, predsednik je izrazio sumnju da bilo ko može unapred da zna ishod.

"Bajatović je pozitivan kada je to u pitanju. Pitao bih vas kako on to zna. Kakve to veze ima sa Bajatovićem i kako on to zna? Nisam siguran. Nisam siguran da iko zna", rekao je Vučić.

Dodao je da ima određene pretpostavke o tome kako bi situacija mogla da se razvija, ali da one nisu dovoljan razlog ni za optimizam ni za pesimizam.

"Nisam optimista"

Vučić je istakao da od početka nije bio preterani optimista kada je reč o produženju licence.

"Nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, zato što sam znao da će to vrlo teško ići", rekao je predsednik.

Država nastavlja da traži rešenje

Uprkos neizvesnosti, Vučić je poručio da će Srbija nastaviti da ulaže napore kako bi pronašla najbolje moguće rešenje za NIS.

"Nisam optimista, ali da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako", rekao je Vučić.

Podsetimo, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAC produžiti licence NIS-u za nastavak poslovanja, kao i kompaniji MOL za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u.

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