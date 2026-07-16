Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,35 milijardi evra, malo više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 25 u kategoriji "ekstremni strah", isto kao juče.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 2,62 odsto na 1.635,43 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,97 odsto na 503,14 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 2,79 odsto na 66,28 evra, a avalanš (AVAX) za 3,13 odsto na 5,72 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 2,58 odsto na 1,35 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANK, DGB i ONDO.

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