Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 24,32 milijarde evra, malo više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 22 u kategoriji "ekstremni strah", gore od jučerašnjih 28 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 5,03 odsto na 1.631,23 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,73 odsto na 507,52 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,85 odsto na 67,82 evra, a avalanš (AVAX) pala za 0,47 odsto na 5,82 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 1,63 odsto na 1,43 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SXT, HEI i CVX.

Na kriptoberzi Bajnens će juče pojavila i tokenizovana hartiju od vrednosti (tokenized security) SKHYB, povezana sa akcijama južnokorejskog proizvođača čipova SK Hajniks koji je nedavno izašao na američku berzu Nasdak.

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