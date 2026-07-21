Kako kaže Gordana Kitanović, rukovodilac Odeljenja za upravljanje kapitalnim projektima Opštine Blace reč je o većem projektu koji podrazumeva i izradu istog postrojenja u Brusu.

"Kada počne da radi, kao i slična fabrika u Brusu, biće rešen višedecenijski problem zagađenja u ovim mestima, reke Rasine i jezera Ćelije", naglasila je Kitanović, piše Kruševac press, prenosi B92.

Trenutno se vrše finalna testiranja nakon kojih će biti obavljen tehnički pregled i objekat pušten u probni rad. Trajanje probnog rada će biti tri meseca, nakon čega se očekuje primopredaja objekta, izdavanje upotrebne dozvole i puštanje u rad.

Postrojenje će u početku prečišćavati sve komunalne i industrijske vode naselja Blace kao i otpadne vode iz septičkih jama, odnosno objekata koji nisu priključeni na kanalizaciju. U budućnosti će biti moguće proširenje i na susedna naselja, kroz eventualne nove projekte.

Radovi se finansiraju sredstvima Evropske unije i Republike Srbije. Ugovorena vrednost radova je 11,48 miliona evra a obuhvata dva postrojenja, u Brusu i Blacu.

"Tačna vrednost će biti poznata tek po završetku svih aktivnosti i okončanju plaćanja ali ne očekujemo značajna odstupanja od ugovorene vrednosti", objasnila je Kitanović.

Ostalo je još vrlo malo radova, ali oni ne ometaju probni rad. Reč je o ozelenjavanju i obeležavenju fabrike i slično.

Osamdesetih godina prošlog veka, Blace je imalo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali zbog visokih troškova ono je radilo samo nekoliko godina. Od tada sve otpadne vode otiču u reku, pa je reka Blatašnica postala kolektor otpadnih voda. Dalje, kako se Blatašnica uliva u jezero Ćelije, sve otpadne vode zapravo završavaju u tom jezeru.

Konačnim puštanjem u rad ove fabrike za prečišćavanje otpadnih voda rešiće se problem zagađenja i Blatašnice ali i jezera Ćelije.

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