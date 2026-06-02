U prvom tromesečju 2026. godine izvršeno je preko 10 miliona plaćanja skeniranjem NBS IPS QR koda, ukupne vrednosti veće od 53 milijarde dinara, što predstavlja rast od 9 odsto u odnosu na prethodno tromesečje.



Prilikom plaćanja putem ove usluge dovoljno je skenirati QR kod s fakture aplikacijom mobilnog bankarstva i transakcija se realizuje u roku od nekoliko sekundi. Na ovaj način korisnici štede vreme i izbegavaju troškove odlaska u filijale banaka, pošte ili drugih pružalaca platnih usluga, navedeno je u saopštenju Narodne banke Srbije.



Primaoci plaćanja koji izdaju račune mogu na vrlo jednostavan način generisati i proveravati svoje NBS IPS QR kodove putem generatora i validatora na internet stranici: https://ips.nbs.rs.



Za brz i siguran prenos novca između građana sve je popularnija usluga Prenesi. U prvom tromesečju ove godine izvršeno je preko 400 hiljada transakcija, ukupne vrednosti veće od 3,8 milijardi dinara, što predstavlja rast od 5 odsto u odnosu na prethodno tromesečje.



Za slanje novca potrebno je da se u okviru aplikacije mobilnog bankarstva unese samo broj telefona primaoca iz imenika i željeni iznos, a sredstva će biti preneta primaocu za svega nekoliko sekundi. Za primanje novca putem ove usluge dovoljno je da se korisnici, uz svega nekoliko klikova, registruju u aplikaciji mobilnog bankarstva.



Za plaćanje na prodajnim mestima građanima su dostupne dve opcije:

IPS pokaži – korisnik generiše IPS QR kod u svojoj aplikaciji mobilnog bankarstva i pokaže ga trgovcu,





IPS skeniraj – korisnik putem kamere mobilnog telefona u aplikaciji mobilnog bankarstva skenira IPS QR kod trgovca.

U prvom tromesečju tekuće godine putem ove dve opcije realizovano je preko 1,8 miliona transakcija, ukupne vrednosti veće od 7,5 milijardi dinara, što predstavlja rast od 60 odsto u odnosu na prethodno tromesečje.



Svi trgovci koji žele da omoguće instant plaćanje svojim kupcima to mogu uraditi na veoma jednostavan način, uspostavljanjem saradnje s jednom od banaka prihvatilaca koje pružaju uslugu prihvatanja instant plaćanja, čiji se spisak nalazi na sledećem linku: https://ips.nbs.rs/banke-koje-prihvataju-instant-placanja.



Opcija IPS skeniraj omogućava jednostavno i veoma sigurno plaćanje bez korišćenja osetljivih podataka o platnom instrumentu na sajtovima trgovaca, što je posebno važno kod plaćanja na internetu. Dovoljno je da korisnik skenira IPS QR kod ili klikne na dugme „Plati” ako pristupa internet prodajnom mestu s mobilnog telefona, čime se transakcija obavlja u sigurnom okruženju banke.



Navedeni podaci pokazuju da svaka od ovih usluga beleži značajan i stalni rast broja izvršenih transakcija, što jasno ukazuje na sve veću digitalizaciju finansijskih usluga i poverenje građana u ove modele plaćanja.



Narodna banka Srbije nastavlja da unapređuje platni sistem radi pružanja još boljeg korisničkog iskustva, uz najviše standarde bezbednosti.



