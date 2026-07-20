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Srbija

Vi stvarate uspomene – mi čuvamo mesto gde one nastaju!

„Dunav osiguranje“ i ovog leta uz vlasnike vikendica i apartmana – akcija osiguranja uz 10% popusta 

Autor:  Nina Stojanović
20.07.2026.14:27
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Vi stvarate uspomene – mi čuvamo mesto gde one nastaju!
Foto: Magnific AI / Srdjan Tubin, Hominid Studio
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Kompanija „Dunav osiguranje“ i ove godine pripremila je posebnu akciju osiguranja vikendica i apartmana na Kopaoniku, Goču i Goliji, namenjenu vlasnicima koji žele da svoju imovinu zaštite tokom cele godine i bezbrižno uživaju u trenucima odmora. 

Akcija traje od 20. jula do 31. avgusta 2026. godine, a svi zainteresovani mogu ugovoriti osiguranje uz 10 odsto popusta i povoljne uslove plaćanja premije. 

Vikendica ili apartman mnogo su više od nekretnine. To su mesta na kojima nastaju porodične uspomene, gde pronalazimo mir, odmor i predah od svakodnevnih obaveza. Bilo da se nalaze među planinskim vrhovima Kopaonika, u zelenilu Goča ili netaknutoj prirodi Golije, ti objekti predstavljaju dragocenu investiciju koja zaslužuje pouzdanu zaštitu. 

Upravo zato „Dunav osiguranje“ svojim klijentima nudi mogućnost da osiguraju vikendice, apartmane i pokretne stvari koje se u njima nalaze od brojnih rizika, među kojima su požar, udar groma, oluja, grad, poplava i bujica, izlivanje vode iz instalacija, provalna krađa, razbojništvo i drugi nepredviđeni događaji koji mogu izazvati značajnu materijalnu štetu. 

Tokom trajanja kampanje, vlasnici vikendica i apartmana moći će da ugovore osiguranje uz 10 odsto popusta, dok su za klijente koji se odluče za plaćanje premije u celosti obezbeđene dodatne pogodnosti. Premiju je moguće platiti i u više mesečnih rata, u skladu sa uslovima osiguranja. 

Poseban segment ovogodišnje akcije biće i terenske aktivnosti agenata osiguranja, koji će od 31. jula do 2. avgusta boraviti na području Kopaonika, Goča i Golije. Tokom tog perioda agenti će neposredno predstavljati pogodnosti osiguranja, pružati sve potrebne informacije i omogućiti zainteresovanim građanima da brzo i jednostavno ugovore polisu. 

Iz Kompanije „Dunav osiguranje“ poručuju da je najbolji odmor onaj koji je oslobođen brige o mogućim nepredviđenim situacijama, zbog čega je osiguranje jedan od najvažnijih koraka u očuvanju vrednosti imovine i sigurnosti doma, bez obzira na to da li u njemu boravimo svakog dana ili samo tokom odmora. 

Svi zainteresovani za osiguranje svojih vikendica i apartmana dodatne informacije mogu dobiti posredstvom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“, pozivom na besplatan broj 0800 386 286, kao i putem imejl adrese kontaktcentar@dunav.com ili u najbližoj poslovnici Kompanije. 

Vi stvarate uspomene. Mi čuvamo mesto gde one nastaju! 

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