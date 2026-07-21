Kako je navedeno u saopštenju, obe isplate biće realizovane preko Banke Poštanska štedionica.

Redovna novčana naknada za jun biće isplaćena danas svim korisnicima koji ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći, dok će korisnici privremene novčane naknade novac dobiti prema utvrđenom rasporedu, 22. jula.

Stižu nove isplate države - jedni dobijaju 25.000 dinara, drugima od oktobra sleduje 65.000 mesečno, više o tome pročitajte OVDE.

NSZ podseća da će sredstva biti uplaćena preko Banke Poštanska štedionica, kao i do sada.

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