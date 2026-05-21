Cene šišanja, feniranja i farbanja u brojnim salonima poslednjih godina značajno su porasle, a pojedine usluge danas koštaju gotovo kao kraći odmor ili rata za kredit.

Posebno su poskupeli tretmani za dugu i gustu kosu, gde ukupni račun za farbanje, preliv i senčenje lako prelazi 20.000 dinara.

Prema cenovnicima pojedinih salona, obična usluga feniranja kreće ser od 1.200 do čak 2.800 dinara, u zavisnosti od dužine i gustine kose, kao i da li se rade ravna frizura ili talasi.

Šišanje sa pranjem za kratku i tanku kosu uglavnom košta oko 2.000 dinara, dok oblikovanje i zahtevnije šišanje dostižu i 2.500 dinara ili više.

Iako su do pre nekoliko godina ovakve usluge važile za pristupačne, danas mnoge mušterije priznaju da odlazak kod frizera planiraju mnogo ređe nego ranije.

"Iskreno, u salonu u kojem radim primetan je pad broja mušterija. Čak i redovne klijentkinje dolaze ređe nego ranije. Sa kolegama smo nedavno razgovarali i zaključili da je bakšiš gotovo nestao, ali nam je to potpuno razumljivo s obzirom na to da su cene postale visoke i da mnogi jednostavno više ne mogu da priušte redovne posete salonu", rekla je radnica jednog salona za Bizportal.

Farbanje i senčenje među najskupljim uslugama

Posetili smo jedan beogradski salon, u kojem smo zabeležili najveći skok cena kod farbanja i modernih tehnika posvetljivanja kose.

Farbanje cele kose danas košta od oko 4.200 dinara za kratku i tanku kosu, pa sve do 10.000 ili 11.000 dinara za dugu i izrazito gustu kosu. Dodatni tretmani, poput preliva, uglavnom se naplaćuju između 3.200 i 5.000 dinara.

Posebno su skupe tehnike senčenja i izvlačenja pramenova, koje su poslednjih godina veoma popularne. Cene takvih tretmana kreću se od oko 12.000 dinara, dok za dugu i gustu kosu mogu dostići i više od 20.000 dinara, posebno kada se dodaju korekcije korena i dodatni prelivi.

"Ranije sam išla na feniranje svake dve nedelje, a sada biram - ili šišanje ili farbanje. Sve zajedno je postalo luksuz", kaže jedna dugogodišnja mušterija.

U pojedinim salonima za najzahtevnije tretmane cena se određuje "po upitu", što znači da konačan račun zavisi od količine materijala, dužine rada i gustine kose.

"Ono što sam ranije plaćala 2.000 dinara, sada je skoro duplo više. Nema više spontanih odlazaka u frizerski salon", kazala je jedna Čačanka, dodajući da će sama da se farba, a u salon će dolaziti samo kada bude trebalo da se šiša.

Zašto su frizerske usluge toliko poskupele?

Frizeri objašnjavaju da su na rast cena uticali brojni faktori:

- poskupljenje profesionalnih preparata i farbi,

- rast cena zakupa lokala,

- veći troškovi struje i održavanja i,

- kao i sve skuplja uvozna kozmetika.

Dodatan problem predstavlja i manjak kvalifikovanih radnika, zbog čega saloni pokušavaju da zadrže zaposlene većim platama.

Sa druge strane, mušterije sve češće računaju koliko ih zapravo košta redovno održavanje kose. Kada se saberu farbanje, feniranje i nega, mesečni trošak kod pojedinih žena može premašiti i 15.000 do 20.000 dinara.

"Mi sa gustom kosom najviše plaćamo. Razumem da treba više materijala, rada oko kose, ali ovo je zaista preskupo za mene. Na kraju, nisam ja kriva što imam toliko kose, dođe mi da se ošišam na paž i da budem mirna godinama. Da platim skoro 100 evra frizuru, van pameti", rekla je još jedna mušterija.

Iako potražnja za frizerskim uslugama i dalje postoji, mnogi građani primećuju da su cene dostigle nivo koji ranije nije bio nezamisliv samo za luksuzne salone.

