Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 18,98 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", malo više od jučerašnjih 28 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 0,1 odsto na 1.640,29 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,21 odsto na 497,76 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,75 odsto na 67,04 evra, a avalanš (AVAX) za 1,89 odsto na 5,74 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,21 odsto na 1,25 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ACE, PROM i BANK.

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