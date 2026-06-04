"Veoma sam zahvalan predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti na ovoj poseti, na otvorenoj razmeni i ideja i planova za budućnost. I dugo smo govorili i sinoć i jutros, i za nas je to od izuzetnog značaja kao zemlju koja se nalazi na evropskom putu i koja sa Evropom ima ne samo političke i vrednosne stavove koje deli već, rekao bih, i ono što je najznačajnije za naše ljude, to je ekonomija koja nas povezuje", rekao je Vučić.

Istakao je da ukupna trgovina robom i uslugama između Srbije i Evropske unije iznosi čak 58 milijardi evra, što je ubedljivo najveći deo našeg i izvoza i uvoza odlazi na Evropsku uniju.

"I ono što je takođe važno, taj naš izvoz raste i mi smo, verovali ili ne, vi znate da sam vam ja govorio da smo bili na 54 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana, Srbija je imala, danas je Srbija na nivou čak od 57,1 odsto, dakle ako ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57,1 odsto izvoza u Evropsku uniju. To govori i o napretku naše ekonomije, ali tog napretka ne bi bilo bez evropskih investicija i slobodne trgovine sa Evropom", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je za nas takođe veoma važno da se usklađujemo sa pravilima koje je EU za zemlje kandidate propisala i da je sa Koštom razgovarao i o različitim pitanjima na koja do sada, kako je rekao, očigledno nismo uspeli da damo dovoljno dobre odgovore.

"Dakle, od pravosuđa do REM-a, dakle Regulatornog tela za elektronske medije, računajući naravno i odredbe preporuke za predstojeće izbore. Mi smo već usvojili četiri zakona, usvojićemo i još dva ključna zakona koja se tiču finansiranja kampanja i političkih aktivnosti i političkih organizacija. To je i drugi taj antikorupcijski zakon koji nije baš toliko protiv korupcije, ali moramo da ga donesemo jer je protiv učešća funkcionera u kampanjama na različite načine, da sad ne objašnjavam. Meni ponekad to dođe zabavno, ali šta da radite, evropske vrednosti, pa ćemo to da izguramo u naredne dve nedelje", rekao je on, piše Tanjug.

I izguraćemo i sve druge stvari, poručio je Vučić.

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