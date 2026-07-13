Indeks Belex15 porastao je za 0,15 odsto, a Belexline za 0,07 odsto.

Na listi dobitnika prvo mesto zauzela je kompanija Philip Morris Operations a.d. iz Niša sa rastom akcija od 3,41 odsto, koje su na kraju zatvaranju vredele po 9.000 dinara.

Druga mesto pripalo je beogradskom Dunav osiguranju, čije su akcije porasle za 0,76 odsto i na zatvaranju vredele po 1.859 dinara.

Jedini na listi gubitnika bio je Termika-Beograd a.d. iz Beograda sa padom akcija od 0,29 odsto i cenom akcija na zatvaranju od 3.390 dinara.

Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas je najviše trgovano uz promet od 525.980 dinara, a drugo mesto zauzela je kompanija Messer Tehnogas a.d. iz Beograda sa prometom od 101.700 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.