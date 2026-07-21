Ova usluga je odmah dostupna svim korisnicima veb-sajta, kao i korisnicima iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store, navodi se u saopštenju i dodaje da se zbog velikog broja korisnika android uređaja, nova funkcionalnost uvodi postepeno putem Google Play prodavnice, a svim korisnicima ove platforme biće dostupna najkasnije do 23. jula.

Iz Srbijavoza napominju da popust od pet odsto za onlajn kupovinu važi isključivo za karte u unutrašnjem saobraćaju, te se ne primenjuje pri kupovini međunarodnih voznih karata.

Za noćni međunarodni voz 433/432, Zemun-Bar-Zemun i sezonski dnevni voz 1131/1130 Subotica-Bar-Subotica, kupljene karte i rezervacije mesta za sedenje putnici mogu pokazati direktno iz mobilne aplikacije ili odštampane na papiru formata A4, iz PDF dokumenta dobijenog putem imejla.

Međutim, za karte kupljene za putovanje noćnim vozom u kolima sa posteljama, spavaća kola, kolima sa ležajevima, kušet kola, kao i za prevoz automobila, putnici su obavezni da odštampaju kupljenu voznu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz. Putnici koji za putovanje u ovim kolima ne budu imali odštampane vozne karte smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.

Iz Srbijavoza navode da će u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija nastaviti da intenzivno rade na daljem razvoju i unapređenju digitalnih funkcionalnosti u okviru mobilne aplikacije, sa ciljem da korisnicima pruži još kvalitetnija ponuda, piše Tanjug.

Detaljnije informacije o redu vožnje i kupovini karata dostupne su na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs, u rubrici srbijavoz.rs/vesti ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

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