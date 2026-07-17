Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 21,17 milijardi evra, manje u odnosu na juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 27 u kategoriji "strah", malo više od jučerašnjih 25 u kategoriji "ekstremni strah".

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 2,39 odsto na 1.600,43 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,57 odsto na 491,54 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,94 odsto na 65,13 evra, a avalanš (AVAX) za 1,13 odsto na 5,65 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,77 odsto na 1,34 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANK, XEC i KAITO.

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