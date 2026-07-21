"Sremski, Mačvanski, deo grada Beograda Obrenovac, Kolubarski. Imamo još jedan slučaj, jedno gazdinstvo u Podunavskom, šest gazdinstava Južnobački i jedno u Zapadnobačkom okrugu", rekao je ministar u skupštini na Odboru za poljoprivredu.

On je naveo da se iz dana u dan broj uginulih svinja smanjuje. Glamočić je naveo da će afrička kuga svinja ostati prisutna u Srbiji i da je jedini način za ograničavanje njenog širenja dosledna primena biosigurnosnih mera na gazdinstvima.

"Gde afrička kuga uđe, nažalost, to traje godinama. Ona će ovde ostati", rekao je Glamočić.

Ministar je istakao da vakcina protiv afričke kuge svinja ne postoji, kao i da virus nije opasan za ljude niti se prenosi na njih, ali da su ljudi, uz divlje svinje, najveći prenosioci bolesti.

Prema njegovim rečima, najveći rizik predstavljaju gazdinstva koja se ne pridržavaju sigurnosnih mera, a iskustva drugih država pokazuju da upravo mala gazdinstva zbog toga najčešće odustaju od uzgoja svinja.

Govoreći o iskustvu Srbije u suzbijanju klasične kuge svinja, Glamočić je podsetio da je kao predsednik Operativnog štaba učestvovao u akcijama tokom 2015. godine i naveo da je Srbija bila jedina zemlja koja je za oko tri do tri i po meseca zaustavila širenje bolesti uz minimalne štete, zahvaljujući brzoj reakciji države, rigoroznim merama i vakcinaciji, za šta je dobila i priznanje Evropske unije.

Ministar poljoprivrede održao je u prošle nedelje sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog vrha na kojem je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Glamočić je ranije održao i sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je, nakon obilaska zaraženih područja, primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

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