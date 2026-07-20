"Imamo urađeno 588 rešenja, od toga 467 je majki koje se brinu o svojoj deci, 77 je očeva", rekla je Žarić Kovačević.

Dodala je da je među primaocima i 44 mladih do 26. godine života koji ostvaruju pravo na alimentaciju na osnovu redovnog školovanja. Žarić Kovačević je istakla da će 24. avgusta biti navršeno godinu dana primene Zakona o Alimentacionom fonda i rekla da se do sada kontakt centru ministarstva obratilo više od 4.000 ljudi koji su želeli da se informišu o Alimentacionom fondu.

"Ko ima pravo da dobije izdržavanje? Mora da postoji pravnosnažna sudska presuda, mora da postoji pokrenut izvršni postupak, posle toga je na izvršiteljima da utvrde da nije moguće da se potraživanje naplaćuje od dužnika, uglavnom od oca tog deteta ili te dece, i onda mi stupamo na snagu", rekla je ministarka.

Ona je dodala da Ministarstvo za brigu o porodici tada, nakon što dobije predmet od Ministarstva pravde, ima rok od 15 dana da donese rešenje i isplati prvi iznos alimentacije.

"Dakle, od onog trenutka kada mi uradimo isplatno rešenje i preuzmemo obavezu na državu da plaća alimentaciju, mi od tog trenutka plaćamo", rekla je Žarić Kovačević.

Nažalost, dodala je ona, sve ranije godine koje ostaju neisplaćene, naplaćivaće se u određenim postupcima koji će verovatno trajati duže. Žarić Kovačević je precizirala da, kada ministarstvo preuzme isplatu alimentacije, roditelji koji su bili dužni da je isplaćuju postaju dužni ministarstvu.

"Za godinu dana, mi nismo imali još nijedan slučaj da se ministarstvo naplatilo od nekog dužnika. Ja sam i pretpostavljala na samom početku da će se to desiti, jer kad neko izbegava davanje alimentacije, on vrlo dobro zna na koji način to radi", navela je ona.

S druge strane, ističe da neko ko zaista nije u mogućnosti da isplaćuje alimentaciju ne može ni da namiri dugovanja prema ministarstvu, piše Tanjug.

"Izvršitelji su ti koji će pratiti kretanje imovine izvršnih dužnika. Ukoliko se desi da izvršni dužnik ima određenu imovinu, prvo naplata alimentacije prelazi na njega sa ministarstva. Kasnije će ministarstvo krenuti preko raznih pravnih puteva da se naplaćuje od dužnika ali budite sigurni da ćemo se apsolutno naplatiti od svakoga", poručila je Žarić Kovačević.

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