Nikada ne potpisujte odmah - jedan papir može da vas košta plate, otpremnine i prava na naknadu

Mnogi zaposleni koji se suoče sa otkazom ili pritiskom poslodavca često pomisle da je sporazumni raskid radnog odnosa najbolje i najbezbolnije rešenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo u tim trenucima treba biti najoprezniji, jer jedan brzoplet potpis može imati ozbiljne posledice po prava zaposlenog, buduću zaradu i naknade za nezaposlene.

Posebno je važno da zaposleni ne donose odluke pod pritiskom, bez dovoljno vremena da pažljivo prouče dokument koji im je ponuđen, piše Beobachter.

Kako počinje pritisak na zaposlenog

Jedan radnik iz sektora osiguranja, koji je više od decenije radio u istoj kompaniji, našao se u problemima nakon dolaska novog rukovodioca. Ono što je godinama funkcionisalo bez problema odjednom je postalo predmet kritika i preispitivanja.

Vremenom su se pritisci pojačavali, a svakodnevne zamerke dovele su do stresa, nesanice i pada samopouzdanja. Kada se nakon bolovanja vratio na posao, sačekao ga je ultimatum - ili da potpiše sporazumni raskid ugovora ili da očekuje otkaz.

Takve situacije nisu retkost i upravo tada zaposleni najčešće prave grešku.

Sporazumni raskid može biti koristan, ali samo pod određenim uslovima

Sporazumni raskid radnog odnosa nije nužno loša opcija. U određenim okolnostima može biti povoljan i za zaposlenog i za poslodavca.

Njime se mogu precizno urediti:

datum prestanka radnog odnosa,

visina otpremnine,

oslobađanje od rada tokom otkaznog roka,

način korišćenja godišnjeg odmora,

preporuka poslodavca,

pomoć pri pronalaženju novog posla.

Upravo zbog toga svaki detalj sporazuma mora biti pažljivo pročitan i analiziran.

Najveća greška: Potpisivanje pod pritiskom

Pravnici upozoravaju da nijedan poslodavac ne može da natera zaposlenog da odmah potpiše sporazum.

Ako vam dokument stave na sto i traže da ga odmah potpišete, imate puno pravo da zatražite vreme za razmišljanje i konsultaciju sa advokatom ili stručnjakom za radno pravo.

Iskustva pokazuju da mnogi zaposleni kasnije žale zbog odluke koju su doneli u trenutku šoka.

"Samo sam želeo da što pre izađem iz kancelarije i završim celu priču", rečenica je koju stručnjaci često čuju od ljudi koji su potpisali sporazum bez detaljnog razmatranja.

Na šta posebno treba obratiti pažnju

Pre potpisivanja sporazumnog raskida važno je proveriti nekoliko ključnih stvari:

Otkazni rok

Ne pristajte na skraćenje zakonskog otkaznog roka ukoliko nemate obezbeđen novi posao.

Otpremnina

Proverite da li iznos koji vam se nudi zaista odgovara vašem radnom stažu i poziciji.

Naknada za nezaposlene

U pojedinim slučajevima sporazumni raskid može uticati na pravo na novčanu naknadu kod službe za zapošljavanje.

Godišnji odmor i prekovremeni sati

Neiskorišćeni godišnji odmor i eventualni prekovremeni rad moraju biti jasno regulisani sporazumom.

Dobra preporuka ne sme da bude sredstvo ucene

Pojedini poslodavci pokušavaju da zaposlenog privole na sporazumni raskid obećanjem da će dobiti bolju preporuku.

Međutim, stručnjaci ističu da preporuka mora biti zasnovana na stvarnim rezultatima rada i ne bi smela da zavisi od toga da li je zaposleni pristao na ponuđeni sporazum.

Zbog toga se savetuje da se ovakva obećanja ne prihvataju kao glavni razlog za potpisivanje dokumenta.

Može li sporazum kasnije da se ospori?

U određenim situacijama može.

Ako se dokaže da je zaposleni bio izložen ozbiljnom pritisku, pretnjama ili da je sporazum bio izrazito nepovoljan po njega, postoji mogućnost pokretanja postupka za osporavanje.

Ipak, takvi procesi mogu biti dugotrajni i neizvesni, zbog čega je mnogo bolje sprečiti problem nego ga kasnije rešavati na sudu.

Najvažniji savet za zaposlene

Gubitak posla je stresan trenutak i upravo tada mnogi donose odluke koje kasnije skupo plate. Zato stručnjaci savetuju da se nijedan sporazumni raskid ne potpisuje na brzinu.

Nekoliko dana dodatnog razmišljanja, razgovor sa pravnikom ili sindikatom i pažljivo čitanje svake stavke mogu napraviti ogromnu razliku između dobrog dogovora i ozbiljnog problema koji će vas pratiti godinama.

Jer kada jednom stavite potpis na sporazumni raskid, povratka uglavnom nema.

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