U Sredi Sela u Gornjim Tučepima u Hrvatskoj na prodaju je ponuđeno atraktivno zemljište ukupne površine 2.744 kvadratna metra sa starom kućom.

Međutim, ova prodaja ne bi privukla toliku pažnju da nije reč o nekadašnjoj parohijskoj kući i muzeju smeštenom ispod crkvice sv. Roka, u neposrednoj blizini crkve sv. Ante Padovanskog.

Prodaja bez znanja meštana: "Niko nas ništa nije pitao"

Kuću prodaje Franjevački samostan Makarska u čijem je i vlasništvu, pa tučepsku Parohiju Sv. Ante Padovanskog niko nije ni konsultovao.

Stara parohijska kuća sagrađena je još 1730. godine i služila je kao stan za parohe sve do 1978. godine. Tadašnji tučepski paroh fra Milan Šetka 1967. godine u parohijskom uredu osnovao je i bogatu muzejsku zbirku sakralnih predmeta i narodnih rukotvorina.

Kako ističu zabrinuti Tučepljani, reč je o objektu izuzetne istorijske, kulturne i verske vrednosti koji je decenijama imao ključnu ulogu u životu lokalne zajednice, piše Slobodna Dalmacija, prenosi Telegraf biznis.

Reakcija lokalne zajednice:

- Odluka o prodaji izaziva zabrinutost dela javnosti, posebno u kontekstu dugogodišnjeg zapuštanja objekta i izostanka sistematske obnove. U oglasu za prodaju nije adekvatno istaknuta stvarna istorijska i kulturna vrednost nekretnine, čime se njen značaj svodi ponajpre na tržišne karakteristike. Otvara se pitanje jesu li razmotrene sve opcije za očuvanje kroz fondove Evropske unije - poručuju zabrinuti meštani.

Odgovor gvardijana: "Novac nam hitno treba za krov crkve"

Iz kojih razloga Franjevački samostan Makarska prodaje staru parohijsku kuću u Gornjim Tučepima, pojasnio je gvardijan fra Ante Čovo, ističući da je saglasnost za prodaju dala Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja iz Splita.

- Parohijska kuća u Sredi Sela nije se koristila oko 40 godina, otkako su zadnji put u njoj boravile izbeglice. Kuća je derutna, nemamo sredstava za njenu obnovu, a novac nam je hitno potreban za obnovu krova naše crkve Blažene Device Marije na nebo uznesene - objašnjava fra Čovo.

Prema njegovim rečima, kvadrat krova makarske crkve košta 220 evra, pa staru kuću s okućnicom prodaju kako bi pokrili taj trošak:

- Taj se novac neće pojesti, nego uložiti u obnovu crkve koju moramo sačuvati dok se još može sačuvati - dodao je fra Čovo, napominjući da je bilo zainteresovanih kupaca, ali da su svi želeli da kupe nekretninu "skoro pa besplatno".

Zdanje koje je preživelo vekove i zemljotrese

Prema zapisima fra Milana Šetke iz "Tučepske spomenice" (1968. godina), gradnju kuće započeo je 1730. godine gvardijan fra Nikola Gojaković na ime manastira, i to za potrebe kapelana.

Objekat ima bogatu i zabeleženu istoriju:

Dimenzije i struktura: Dugačka je 13, a široka 7 metara. Poseduje sprat sa četiri sobe, podrum sa tri prostorije i izgrađena je izuzetno solidno sa debelim zidovima.

Otpornost: Iako je područje u prošlosti pogodilo više jakih zemljotresa, objekat nikada nije srušen.

Položaj: Smeštena je u izuzetno lepom okruženju – ispred kuće se nalazi mali vrt, a sa ostalih strana okružena je borovom šumom, tik uz staru saobraćajnicu koja je pre izgradnje magistrale vodila prema Dubrovniku, Vrgorcu i Biokovu.

Ipak, uprkos čvrstoj gradnji, dugogodišnje neulaganje učinilo je svoje, pa je danas zdanje od neprocenjivog istorijskog značaja prepušteno tržištu nekretnina.

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