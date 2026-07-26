Važno za sve koji putuju u Hrvatsku - najavljuju drastično poskupljenje goriva

Na pumpama širom Hrvatske postavljena su obaveštenja kojima se kupci obaveštavaju da je maksimalna količina po točenju ograničena na 300 litara.

Do ovog poteza je došlo nakon što su vozači i prevoznici počeli da gomilaju zalihe i masovno pune rezervoare zbog najave povećanja cena.

Uzrok panike i gužve su nezvanične prognoze novih cena goriva koje bi trebalo da stupe na snagu u utorak.

Povodom najavljenog talasa poskupljenja oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, potvrdivši da će cene rasti i da će Vlada razmotriti opcije na telefonskoj sednici u ponedeljak.

"Učinićemo ono što možemo, ali su nam mogućnosti ograničene", rekao je Plenković.

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