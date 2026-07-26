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Važno za sve koji putuju u Hrvatsku - najavljuju drastično poskupljenje goriva

Kompanije INA i Petrol uvele su privremena ograničenja prilikom točenja goriva na svojim benzinskim stanicama u Hrvatskoj, nakon što je u javnost dospela informacija o drastičnom skoku cena od narednog utorka, posebno kada je reč o dizelu.

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.07.2026.08:52
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Važno za sve koji putuju u Hrvatsku - najavljuju drastično poskupljenje goriva
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Na pumpama širom Hrvatske postavljena su obaveštenja kojima se kupci obaveštavaju da je maksimalna količina po točenju ograničena na 300 litara.

Do ovog poteza je došlo nakon što su vozači i prevoznici počeli da gomilaju zalihe i masovno pune rezervoare zbog najave povećanja cena.

Uzrok panike i gužve su nezvanične prognoze novih cena goriva koje bi trebalo da stupe na snagu u utorak.

Povodom najavljenog talasa poskupljenja oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, potvrdivši da će cene rasti i da će Vlada razmotriti opcije na telefonskoj sednici u ponedeljak.

"Učinićemo ono što možemo, ali su nam mogućnosti ograničene", rekao je Plenković.

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Hrvatska gorivo poskupljenje

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