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Opasnost po zdravlje - povlače se dimljena rebra iz prodaje u Hrvatskoj

Državni inspektorat Hrvatske povukao je S-Budget dimljena rebra zbog prisustva bakterije Listeria monocytogenes. Potrošačima se savetuje da ih ne jedu.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.08:28
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Opasnost po zdravlje - povlače se dimljena rebra iz prodaje u Hrvatskoj
Meynard Adarlo/pexels.com
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Državni inspektorat Hrvatske je danas povukao iz upotrebe dimljena rebra marke "S-Budget" proizvođača Mesne industrije "Braća Pivac" zbog povećanog broja bakterije "Listeria monocytogenes" i pozvao potrošače da ih ne konzumiraju.

Povlačenje se odnosi na dimljena rebra marke S-Budget sa datumima isteka 16. i 19. avgusta 2026. godine. Proizvod je proizvela kompanija Mesna industrija Braća Pivac doo, a prodaje ga SPAR Croatia, piše HRT.

"Nikako ne jedite sporni proizvod!"

Potrošačima se savetuje da ne konzumiraju proizvod i da ga vrate u bilo koju prodavnicu Pivac, Spar ili Interspar.

Povraćaj novca je moguć bez dostavljanja računa.

To je proizvod koji nije u skladu sa Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

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Novac Hrvatska Prodavnica

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