Crna Gora priprema novi sistem provere stranih direktnih investicija u strateškim oblastima, kojim će država dobiti veću kontrolu nad ulaganjima koja mogu imati značaj za bezbednost i stabilnost zemlje, piše CDM.

Prema najavljenim izmenama propisa, određene investicije više neće automatski prolaziti kroz uobičajenu proceduru, već će pre realizacije biti predmet posebne procene.

Cilj novih pravila nije zaustavljanje stranih ulaganja, već procena mogućih rizika u oblastima koje država smatra posebno važnim.

Energetika, telekomunikacije i infrastruktura pod posebnom pažnjom

Nova pravila odnosiće se prvenstveno na strateške sektore, među kojima su:

energetika;

saobraćaj;

elektronske komunikacije;

digitalna infrastruktura;

druge oblasti važne za funkcionisanje države.

Pod proverom bi mogle da se nađu i određene tehnologije i delatnosti koje bi, prema proceni države, mogle imati uticaj na javni interes ili nacionalnu bezbednost.

Investicije ostaju dobrodošle

Crnogorske vlasti navode da novi sistem ne predstavlja zatvaranje tržišta za strane investitore.

Kako se ističe, cilj je da se uvedu jasna pravila koja će omogućiti veću pravnu sigurnost i zaštitu državnih interesa, dok će većina ulaganja i dalje biti realizovana kroz postojeće procedure.

Provera bi se odnosila samo na investicije u unapred određenim strateškim oblastima.

Crna Gora prati evropski model kontrole ulaganja

Uvođenje ovog sistema deo je približavanja crnogorskih propisa pravilima Evropske unije.

EU poslednjih godina pojačava kontrolu stranih ulaganja u sektorima koji imaju strateški značaj, posebno kada je reč o energetici, kritičnoj infrastrukturi, naprednim tehnologijama i važnim resursima.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora kroz nova pravila nastoji da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim standardima.

Sve više zemalja proverava strane investicije

Kontrola stranih ulaganja postala je trend širom Evrope.

Brojne države uvode dodatne mehanizme provere zbog sve veće zabrinutosti oko bezbednosti energetskih sistema, telekomunikacija i digitalne infrastrukture.

Nova pravila trebalo bi da omoguće Crnoj Gori da privuče strane investicije, ali i da istovremeno zaštiti sektore koji imaju poseban značaj za državu.

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