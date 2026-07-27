Upozorenje za sve koji letuju u Crnoj Gori - dronovi snimaju prekršaje u saobraćaju

Letnja sezona je u punom jeku, a reke automobila iz Srbije tradicionalno se slivaju ka crnogorskom primorju.

Međutim, ukoliko ste planirali da na putu do mora "dodate gas" ili napravite neki rizičan manevar u saobraćaju, vreme je da dobro razmislite – crnogorska policija ove godine saobraćaj posmatra i iz vazduha, piše Blic.

Uprava policije Crne Gore uvela je savremeni nadzor korišćenjem bespilotnih letelica, odnosno dronova, kako bi drastično pojačala kontrolu učesnika u saobraćaju.

Ove aktivnosti sprovode se na teritoriji cele države, ali je poseban fokus stavljen na centralnu i južnu regiju, gde je zbog letnje turističke sezone zabeležena znatno veća frekvencija domaćih i stranih vozila, piše Kurir

Crna Gora uvela nadzor iz vazduha

Nadzor iz vazduha osmišljen je po uzoru na najbolju praksu policijskih službi u državama Evropske unije, gde su dronovi već postali efikasan i nezamenljiv alat u prevenciji saobraćajnih nezgoda.

Šta sve dronovi snimaju i kažnjavaju

Zaboravite na skrivanje od patrola iza nepreglednih krivina. Policijski dronovi sada iz vazduha evidentiraju najteže prekršaje koji mogu imati ozbiljne, pa i kobne posledice po život i telo učesnika u saobraćaju.

Fokus policije usmeren je na vozače koji grubo krše propise, a dronovi bez greške snimaju:

prekoračenja dozvoljene brzine

nepropisno i opasno preticanje

preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije

preticanje u nepreglednim krivinama

Duga putovanja i želja da se što pre stigne na plažu često dovode do pada koncentracije i ishitrenih odluka za volanom.

S obzirom na to da će se sistemi video-nadzora i dronovi intenzivno koristiti tokom celog trajanja letnje turističke sezone i pojačane frekvencije turista, od ključne je važnosti da svi vozači iz Srbije budu maksimalno oprezni.

Kontrole će biti posebno rigorozne na deonicama i lokacijama sa povećanim rizikom od nastanka saobraćajnih nesreća.

Crnogorska policija apeluje na sve vozače i učesnike u saobraćaju da poštuju propise i prilagode brzinu uslovima na putu.

Glavni cilj ovih pojačanih mera nije samo kažnjavanje, već pre svega zaštita života građana i turista, što se sprovodi u skladu sa preventivnom policijskom kampanjom pod simboličnim nazivom "Živi, ne žuri".

Kazne za saobraćajne prekršaje u Crnoj Gori

Kada su u pitanju saobraćajne kazne u Crnoj Gori usled nepoštovanja propisa, one vam ponekad kao turistima mogu presesti jer mogu koštati kao celo letovanje!

Kazne za prekršaje u sapbraćaju u Crnoj Gori:

vožnja pod dejstvom alkohola od 0,3 promila do 0,5 promila: kazna 70 evra - 200 evra

vožnja pod dejstvom alkohola od 0,5 promila do 1,0 promila: kazna 300 evra - 2.000 evra

vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,0 promila: mogućnost hapšenja i zatvorske kazne do 60 dana

nekorišćenje sigurnosnih pojaseva: kazna od 40 evra do 100 evra

korišćenje mobilnog telefona: kazna od 60 evra do 150 evra

zatamnjivanje stakala: kazna od 150 evra do 1.000 evra

nepropisan prevoz dece do 5 godina: kazna od 40 evra do 100 evra

nepropisan prevoz dece do 12 godina: kazna od 60 evra do 150 evra

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