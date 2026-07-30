Dok cene nekretnina na Jadranu obaraju rekorde, jedan oglas privukao je veliku pažnju zbog neuobičajeno niske cene, piše Blic.

Na prodaju je mobilna kućica na ostrvu Murter, a vlasnik za potpuno opremljen objekat traži 14.000 evra.

Kućica ima 24 kvadratna metra zatvorenog prostora i dodatnu terasu od 12 kvadrata, pa ukupna korisna površina iznosi 36 kvadrata.

Potpuno nameštena, ali ne može da ostane na sadašnjoj lokaciji

Prema navodima iz oglasa, mobilna kućica trenutno se nalazi u jednom kampu na Murteru.

Međutim, novi vlasnik neće moći da nastavi da je koristi na toj lokaciji.

Nakon kupovine, objekat mora da bude premešten na drugu parcelu, što znači da kupac treba da organizuje transport i obezbedi mesto na kojem će kućica biti postavljena.

Upravo taj trošak može značajno povećati ukupnu investiciju.

Renovirana pre četiri godine

Prodavac navodi da je mobilna kućica kompletno renovirana pre četiri godine i da se prodaje sa kompletnim nameštajem.

Zahvaljujući tome, budući vlasnik ne bi trebalo da ima dodatna ulaganja u opremanje enterijera, već samo u transport i postavljanje objekta.

Mobilne kućice sve popularnije

Poslednjih godina mobilne kućice postale su jedna od najtraženijih alternativa klasičnim vikendicama.

Kupci ih najčešće koriste kao:

vikend kuće;

smeštaj na privatnim parcelama;

objekte za izdavanje turistima;

privremeno rešenje dok grade porodičnu kuću.

Njihova najveća prednost je niža cena u odnosu na klasične nekretnine, ali stručnjaci upozoravaju da pre kupovine treba proveriti lokalne propise, uslove za postavljanje objekta i cenu transporta.

Dostupna za preuzimanje od oktobra

Prema informacijama iz oglasa, mobilna kućica biće spremna za preuzimanje i transport od oktobra.

Početna cena iznosi 14.000 evra, što je oko 583 evra po kvadratnom metru zatvorenog prostora.

Ipak, u ovu cenu nisu uračunati troškovi prevoza, postavljanja i eventualnog uređenja parcele na kojoj će kućica biti smeštena.

Zbog toga zainteresovani kupci pre konačne odluke treba da izračunaju ukupne troškove kako bi znali kolika će biti stvarna vrednost investicije.

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