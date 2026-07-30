Kako je navedeno u obaveštenju, razlog za povlačenje je prekoračenje maksimalno dozvoljene količine sumpor-dioksida, kao i činjenica da prisustvo tog alergena nije bilo adekvatno naznačeno na deklaraciji proizvoda.

Koji proizvod se povlači?

Potrošači treba da obrate pažnju na sledeće podatke:

- Naziv proizvoda: palmin šećer "Royal Orient",

- Pakovanje: 1 kilogram,

- Oznaka proizvoda (LOT): AE 685400,

- Rok upotrebe: 01.10.2026. godine I,

- Poreklo: Tajland.

Opoziv se odnosi samo na navedenu seriju proizvoda, dok ostali proizvodi istog brenda nisu obuhvaćeni merom povlačenja.

Ko je uvoznik i distributer?

Dobavljač proizvoda je kompanija Asia Express Food B.V. iz Holandije, dok je za prodaju u maloprodaji zadužena firma PAN ASIA d.o.o. za trgovinu iz Zagreba.

Nadležne službe pozvale su potrošače koji su kupili ovaj proizvod da provere oznake na pakovanju i, ukoliko imaju navedenu seriju, da ga ne koriste.

Zašto je sumpor-dioksid problem?

Sumpor-dioksid je aditiv koji se koristi u prehrambenoj industriji, između ostalog kao konzervans i sredstvo za sprečavanje kvarenja. Kod osetljivih osoba može izazvati neželjene reakcije, posebno kod ljudi koji su alergični ili osetljivi na sulfite.

Zbog toga propisi zahtevaju da njegovo prisustvo bude jasno označeno na deklaraciji kada količina prelazi dozvoljeni prag.

Potrošačima savet da provere zalihe

Inspekcijske službe nastavljaju kontrolu bezbednosti hrane na tržištu, a potrošačima se preporučuje da pre upotrebe provere naziv proizvoda, oznaku serije i rok trajanja.

Ukoliko imaju upravo ovu seriju palminog šećera, savet je da proizvod ne koriste i da se obrate mestu kupovine radi povraćaja ili zamene, u skladu sa pravilima trgovca, piše Dnevno.hr

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