Minimalna cena rada u 2026. godini iznosi 371 dinar po radnom satu, a pošto je u julu bilo 23 radna dana, odnosno 184 radna sata, minimalna zarada obračunava se na sledeći način:

371 dinar × 184 sata = 68.264 dinara neto.

Zašto je minimalac u julu veći?

Razlog nije povećanje minimalne cene rada, već veći fond radnih sati. Minimalna satnica ostaje ista tokom cele godine, dok mesečni iznos zavisi isključivo od broja radnih sati u konkretnom mesecu.

Koliki će biti minimalac u narednim mesecima?

Prema zvaničnom obračunu za 2026. godinu:



Jul (isplata u avgustu) – 68.264 dinara



Avgust (isplata u septembru) – 62.328 dinara



Septembar (isplata u oktobru) – 65.296 dinara



Pad minimalne zarade u avgustu ne znači smanjenje satnice, već je posledica manjeg fonda radnih sati, pošto avgust ima 21 radni dan, odnosno 168 radnih sati, piše Ozon.rs.

Minimalna cena rada ostaje ista

Podsećamo, od 1. januara 2026. godine minimalna cena rada u Srbiji iznosi 371 dinar neto po radnom času, a taj iznos primenjuje se tokom cele godine. Mesečna minimalna zarada zato varira u zavisnosti od broja radnih dana i sati u svakom mesecu.



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