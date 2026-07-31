Osnivačica kompanije "The Honest Kitchen" kaže da je američka kultura mnogo više usmerena na preduzetništvo i slavljenje uspeha nego ona u njenoj rodnoj Engleskoj. Iako se povukla sa mesta izvršne direktorke kako bi provodila više vremena sa decom, i dalje je duboko uključena u poslovanje kompanije.

Ovaj tekst zasnovan je na razgovoru sa Lusi Postins, osnivačicom i direktorkom za integritet kompanije "The Honest Kitchen", piše Biznis insajder (Business insider).

Sve je počelo zbog zdravstvenog problema psa

Sve je počelo 2001. godine, kada je njen pas Mosi imao česte infekcije ušiju.

U to vreme Lusi Postins radila je u kompaniji za hranu za kućne ljubimce na razvoju proizvoda. Kod kuće je počela da priprema sirove obroke za svog psa, a promena ishrane brzo je dala rezultate.

Problem je bio što je takva priprema bila neuredna, zahtevala mnogo vremena i potpuno joj je uništavala kuhinju.

Tada je pomislila da bi dehidrirana hrana za pse mogla da bude bolje rešenje - praktičnije i čistije.

Kada je ideju pomenula prijateljici koja je imala prodavnicu opreme za kućne ljubimce, dobila je podršku koja joj je bila potrebna da pokuša da od toga napravi posao.

Prvi kupac stigao pre nego što je bila spremna

Nije bilo lako pronaći proizvođača koji je razumeo njenu ideju - da želi da pravi hranu za pse kvaliteta koji bi odgovarao standardima hrane za ljude.

Na kraju je pronašla partnera koji je verovao u njenu ideju i pomogao joj da pokrene proizvodnju.

Kada je napravila prvu probnu porudžbinu, dogodilo se nešto neočekivano - kupac je već naručio proizvod pre nego što je ona uopšte bila spremna za prodaju.

Nije čak imala ni otvoren nalog za slanje pošiljki, ali je već imala prvog kupca.

Posao je rastao, ali je porodica osećala pritisak

Kompanija "The Honest Kitchen" pokrenuta je 2002. godine i postepeno je počela da raste.

U prvim godinama Lusi je pokušavala da odgovori na svaku poruku kupaca, dok je istovremeno odgajala decu. Prva ćerka rođena joj je 2004. godine, a druga tri godine kasnije.

Njen suprug je u to vreme takođe radio u kompaniji, pa je posao često bio glavna tema njihovih razgovora.

Jednog dana za večerom njena ćerka joj je rekla: "Možemo li, molim vas, da večeras ne pričamo o hrani za pse".

Ta rečenica bila je znak za uzbunu. Lusi je shvatila da je posao počeo da zauzima veliki deo porodičnog života.

Ipak, bila je ponosna što su njena deca odrastala gledajući je kako gradi nešto svoje i postiže uspeh.

Investitori su potvrdili da ideja vredi

Do 2011. godine kompanija je dostigla nivo prodaje koji joj je omogućio da privuče spoljne investicije.

Za Lusi je to bio poseban trenutak, jer je dobijanje podrške investitora doživela kao potvrdu da njena ideja ima vrednost.

U ulozi izvršne direktorke često je putovala dva ili tri puta mesečno.

Kada je njena starija ćerka napunila devet godina, shvatila je da je već na polovini puta do punoletstva.

Želela je više vremena za porodične obaveze - da ide sa njom na školske izlete i da je vodi na časove jahanja.

Zbog toga je razgovarala sa investitorima o povlačenju sa mesta izvršne direktorke.

Posle oko dve godine tranzicije, tadašnji predsednik kompanije postao je novi izvršni direktor, dok je Lusi preuzela funkciju direktorke za integritet kompanije.

Danas brine o vrednostima kompanije

Lusi kaže da je to uloga koja joj najviše odgovara.

Ponekad čak učestvuje u testiranju proizvoda, uključujući i degustaciju hrane za pse, kako bi proverila da li proizvodi ispunjavaju standarde kompanije.

Ipak, njen glavni zadatak nije samo kontrola kvaliteta, već da se uveri da kompanija raste na način koji je u skladu sa njenim moralnim i etičkim principima.

Ameriku vidi kao zemlju preduzetničkih prilika

Kada se nakon fakulteta iz Londona preselila u Sjedinjene Američke Države, nije očekivala da će jednog dana živeti ono što mnogi nazivaju američkim snom.

Kako kaže, u Americi postoji snažna kultura podrške ljudima koji žele da naprave nešto svoje i uspeju.

Zahvalna je što je mogla da dođe u SAD sa radnom vizom, kasnije dobije državljanstvo i danas zapošljava 69 ljudi.

Prema njenom mišljenju, u Engleskoj preduzetništvo nije na isti način slavljeno.

Njena majka i sestra nikada nisu razgovarale sa njom o prodaji kompanije ili njenom uspehu.

Uspeh preduzetnika može biti usamljen

Lusi kaže da postoji i druga strana preduzetničkog uspeha - osećaj usamljenosti.

Malo ljudi može u potpunosti da razume iskustvo osnivanja kompanije, zbog čega ponekad izbegava da govori o svojim uspesima prijateljima, kako ne bi zvučala kao da se hvali.

Povezivanje sa drugim osnivačima kompanija preko investitora pomoglo joj je da pronađe ljude sa kojima može da deli iskustva i probleme koje drugi možda ne razumeju.

Ipak, mnoga prijateljstva iz ranijih dana ostala su čvrsta.

Jedna od njenih bliskih prijateljica, koja joj je u početku pomogla da postavi računovodstveni program QuickBooks, dolazi na njeno venčanje.

Njihov odnos opstao je zato što je, kako kaže Lusi, ona i dalje ista osoba koja je bila kada je tek počinjala da gradi svoju kompaniju.

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