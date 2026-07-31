Ipak, iza privlačnih cena noćenja krije se drugačija računica. Prihod može biti visok, ali vlasnici moraju da uračunaju troškove održavanja, poreze, provizije platformi za rezervacije, čišćenje i periode kada nema gostiju.

Od nekoliko hiljada do više desetina hiljada evra prihoda

Koliko jedan apartman može da donese tokom sezone najviše zavisi od lokacije, blizine mora, kvaliteta smeštaja i dužine sezone.

Manji apartman za dve do četiri osobe u popularnoj destinaciji može se izdavati po ceni od oko 50 do 100 evra po noći, dok luksuzniji smeštaj na atraktivnim lokacijama može dostići i znatno više cene.

Ako se apartman izda 60 dana tokom sezone po prosečnoj ceni od 70 evra, prihod iznosi oko 4.200 evra.

Kod bolje popunjenosti, na primer 100 izdatih noći po ceni od 80 evra, prihod može dostići oko 8.000 evra.

Veći apartmani, vile i smeštaj na najtraženijim lokacijama mogu ostvariti i višestruko veći promet.

Troškovi pojedu deo zarade

Iako prihod od izdavanja na prvi pogled deluje veliki, vlasnici nemaju ceo iznos na raspolaganju.

Među najčešćim troškovima su:

- čišćenje i priprema apartmana između gostiju;

- održavanje nameštaja, uređaja i opreme;

- struja, voda, internet i komunalni troškovi;

- porezi i boravišne takse;

- provizije platformi za rezervacije;

- troškovi oglašavanja i upravljanja smeštajem.

Kod vlasnika koji ne žive u mestu gde se apartman nalazi, dodatni trošak može biti angažovanje osobe ili agencije koja se brine o gostima.

Najviše zarađuju oni koji imaju dobru lokaciju

Nije svaki apartman na moru jednako isplativ. Nekretnine blizu plaže, sa pogledom na more, parkingom i dodatnim sadržajima uglavnom imaju veću popunjenost i mogu da postižu više cene.

Sa druge strane, apartman u manje atraktivnom delu obale može imati kraću sezonu i veći broj praznih dana.

Zbog toga vlasnici često ulažu u renoviranje, bolju opremu i dodatne sadržaje kako bi privukli goste i produžili sezonu.

Povrat investicije traje godinama

Kupovina apartmana na moru zahteva veliki početni kapital. Cene nekretnina u popularnim turističkim mestima poslednjih godina značajno su porasle, pa prihod od izdavanja ne znači automatski i brzu zaradu.

Stručnjaci upozoravaju da kod računanja isplativosti treba uzeti u obzir ne samo prihod tokom leta, već i sve godišnje troškove, kao i činjenicu da sezona na mnogim destinacijama traje svega nekoliko meseci.

Apartman može biti dobar biznis, ali nije laka zarada

Izdavanje apartmana na moru može doneti stabilan dodatni prihod, ali uspeh zavisi od mnogo faktora. Najbolje prolaze vlasnici koji imaju dobru lokaciju, realne cene, kvalitetan smeštaj i profesionalan odnos prema gostima.

Za one koji razmišljaju o kupovini nekretnine na moru, najvažnije je da pre odluke naprave detaljnu računicu - jer visoka cena noćenja ne znači automatski i visoku zaradu.

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