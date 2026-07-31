Umesto velikih investicija, mnogi biraju delatnosti koje mogu da pokrenu uz manja početna ulaganja i koje se vremenom mogu razvijati.

Interesovanje je posebno izraženo za poslove koji ne zahtevaju veliki broj zaposlenih i mogu da počnu kao dopunski izvor prihoda. Među njima su različite uslužne delatnosti, mala proizvodnja, zanati, prodaja domaćih proizvoda, kao i poslovi povezani sa internetom.

Mali biznis kao dodatni izvor prihoda

Za razliku od tradicionalnog zaposlenja, mali biznis pruža mogućnost da se prihod postepeno povećava, ali istovremeno nosi i određene rizike.

Najčešće ideje za pokretanje manjeg posla u Srbiji odnose se na:

- uslužne delatnosti poput različitih zanata i popravki,

proizvodnju i prodaju hrane,

poljoprivredne proizvode sa dodatom vrednošću,

izdavanje opreme i stvari koje se koriste povremeno,

online usluge i prodaju putem interneta.

Koliko novca je potrebno za početak?

Visina početnog ulaganja zavisi od vrste posla. Za neke uslužne delatnosti moguće je krenuti sa manjim iznosima za osnovni alat i opremu, dok proizvodni poslovi uglavnom zahtevaju veća ulaganja u materijal, prostor, opremu i marketing.

Pre pokretanja posla potrebno je uračunati i troškove registracije, poreze i doprinose, kao i troškove promocije i pronalaska kupaca.

Stručnjaci često upozoravaju da najveća greška početnika jeste očekivanje brze zarade. Dobar poslovni rezultat uglavnom zavisi od potražnje na tržištu, kvaliteta usluge ili proizvoda i sposobnosti da se pronađu stalni kupci.

Koje ideje privlače najviše pažnje?

Među građanima postoji interesovanje za specijalizovane poslove koji rešavaju konkretne potrebe kupaca. To su, između ostalog, različite zanatske usluge, priprema hrane po porudžbini, proizvodnja domaćih proizvoda, održavanje objekata, kao i digitalne usluge.

Prednost malih poslova je što se često mogu razvijati postepeno. Mnogi preduzetnici prvo počinju kao dodatnu aktivnost, a tek kasnije odlučuju da im to postane osnovni izvor prihoda.

Ulaganje u posao zahteva dobru računicu

Iako mali biznis može da bude način za povećanje prihoda, stručnjaci savetuju da se pre ulaganja napravi detaljna računica - koliko košta početak, ko su potencijalni kupci i koliko vremena je potrebno da posao počne da donosi novac.

Za razliku od nekretnine, koja može biti dugoročna imovina, poslovni poduhvat zahteva svakodnevni angažman, ali može pružiti mogućnost da se kroz rad i razvoj stvori dodatni prihod.

Upravo zbog toga sve veći broj ljudi razmatra male biznise kao alternativu klasičnim oblicima ulaganja i način da svoje znanje, vreme i sredstva pretvore u dodatnu zaradu.

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