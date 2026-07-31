Više od svakog petog stanovnika Crne Gore nalazi se u riziku od siromaštva, pokazali su najnoviji preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat, piše Bankar.

Stopa rizika od siromaštva u 2025. godini iznosi 20,9 odsto, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 20 odsto.

To znači da veliki broj građana ima raspoloživi prihod ispod nacionalnog praga rizika od siromaštva.

Prema podacima Monstata, prag rizika od siromaštva za jednočlano domaćinstvo povećan je sa 3.973 na 4.868 evra godišnje, dok je za porodicu koju čine dve odrasle osobe i dvoje dece mlađe od 14 godina povećan sa 8.344 na 10.222 evra godišnje.

Više od polovine građana ne može da priušti sedam dana odmora

Podaci o životnom standardu pokazuju da veliki broj domaćinstava i dalje teško izdvaja novac za osnovne potrebe koje se smatraju standardnim delom života.

Čak 51,8 odsto stanovništva živi u domaćinstvima koja ne mogu da priušte sedmodnevni godišnji odmor van kuće.

Neočekivan trošak ne može da podnese 51,6 odsto građana, što je više nego godinu ranije kada je taj procenat iznosio 47,9 odsto.

Takođe, 12,7 odsto stanovnika ne može da obezbedi obrok sa mesom, ribom, piletinom ili odgovarajućom zamenom svakog drugog dana.

Oko 13,2 odsto građana živi u domaćinstvima koja nemaju mogućnost adekvatnog zagrevanja stana ili kuće.

Penzije i socijalna davanja ublažavaju posledice

Podaci pokazuju da socijalna pomoć i penzije imaju veliki uticaj na smanjenje broja ljudi koji se nalaze ispod praga siromaštva.

Kada bi se iz prihoda isključila socijalna davanja, stopa rizika od siromaštva porasla bi sa 20,9 na 26,9 odsto.

Bez socijalnih transfera i penzija, taj procenat dostigao bi 40,5 odsto.

Istovremeno, stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti smanjena je sa 29,2 na 28,3 odsto.

Nezaposleni najugroženiji, penzioneri u boljoj poziciji

Najveći rizik od siromaštva imaju nezaposleni građani.

Kod njih stopa rizika iznosi 47,4 odsto, dok je godinu ranije bila 39,1 odsto.

Kod zaposlenih kod poslodavca stopa je 5,9 odsto, kod samozaposlenih 12,5 odsto, dok kod penzionera iznosi 14,9 odsto.

Posebno ugrožene su porodice samohranih roditelja. Kod domaćinstava koja čini jedna odrasla osoba sa najmanje jednim izdržavanim detetom, rizik od siromaštva dostiže 44,8 odsto.

Kod porodica sa dve odrasle osobe i troje ili više dece stopa iznosi 38,7 odsto.

Među decom mlađom od 18 godina, 26,2 odsto nalazi se u riziku od siromaštva, dok je 35 odsto dece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti.

Na severu zemlje najveće siromaštvo

Najveći rizik od siromaštva zabeležen je u Severnom regionu Crne Gore, gde iznosi 33,7 odsto.

U južnom delu zemlje stopa iznosi 19,2 odsto, dok je u Centralnom regionu 15,7 odsto.

Razlika je velika i između gradskih i ruralnih područja.

U gradovima je riziku od siromaštva izloženo 17,7 odsto stanovnika, dok u ruralnim sredinama taj procenat iznosi 27,2 odsto.

Raste razlika između najbogatijih i najsiromašnijih

Podaci Monstata pokazuju i povećanje dohodne nejednakosti.

Najbogatijih 20 odsto stanovništva ima prihode koji su 6,7 puta veći od prihoda 20 odsto građana sa najnižim prihodima.

Godinu ranije taj odnos iznosio je 5,8.

Povećan je i Gini koeficijent, pokazatelj nejednakosti u raspodeli prihoda, sa 31,6 na 34.

Iako su određeni pokazatelji socijalne ugroženosti poboljšani, rast rizika od siromaštva i veće razlike u prihodima ukazuju da finansijska nejednakost među građanima Crne Gore raste.

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