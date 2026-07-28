Nova veleprodajna cena iznosi 990,19 KM za 1.000 standardnih kubnih metara (Sm³), odnosno 0,99019 KM po Sm kubnom, prema donjoj toplotnoj moći prirodnog gasa. Ova cena ne uključuje porez na dodatu vrednost (PDV).

Za sprovođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Kako je obrazloženo zahtev za odobrenje Saveznom ministarstvu trgovine podneo je "Energoinvest" d.d. Sarajevo, uz mišljenje Saveznog ministarstva energije, rudarstva i industrije i odluku direktora "Energoinvesta" o utvrđivanju veleprodajne cene prirodnog gasa za distributivne kompanije, odnosno kupce sa povlašćenom tarifom.

U zahtevu se navodi da će se veleprodajna cena povećati za 14,42 odsto, odnosno sa trenutnih 865,40 KM na 990,19 KM po 1.000 Sm kubnih, bez PDV-a.

Savezno ministarstvo trgovine pojasnilo je da je ovo povećanje posledica rasta nabavne cene prirodnog gasa od dobavljača Gasprom eksport, koji cene za svako tromesečje određuje na osnovu unapred definisanih ugovornih parametara. Za treće tromesečje 2026. godine, dobavljač je primenio povećanje od 14,42 odsto u odnosu na prethodno tromesečje.

Dodali su da je do povećanja nabavne cene došlo usled rasta cena prirodnog gasa i nafte na svetskom tržištu, kao i zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti koje utiču na formiranje cena energenata u Evropi.

Naglasili su da ova korekcija nije rezultat administrativne odluke institucija Federacije Bosne i Hercegovine ili domaćih distributera, već isključivo posledica povećanja nabavne cene prirodnog gasa na međunarodnom tržištu, piše B92.

"Ministarstvo, u skladu sa važećim propisima, ne određuje niti utvrđuje cenu prirodnog gasa, već sprovodi zakonom propisanu proceduru za davanje saglasnosti na veleprodajnu cenu, nakon razmatranja podnete dokumentacije i pribavljanja mišljenja resornog ministarstva", navedeno je.



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