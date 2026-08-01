Od danas u Srbiji jeftiniji lekovi - zatim sledi podrška za penzionere

Vučić je naveo da je Srbija u drugom kvartalu ove godine najbrže rasla u Evropi i da je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) bio 3,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu ove godine je trenutno prva u Evropi sa najvišom stopom ekonomskog rasta. U drugom kvartalu smo rasli 3,6 odsto, ukupno 3,4 odsto u prvom polugodištu. Srbija je trenutno broj jedan, Litvanija je broj dva, sa 3,3 odsto, onda idu daleko ispod nas", rekao je Vučić.

Kako je Vučić naveo, jedino može da nas pretekne Irska, ali to nije realno, jer to je zbog multinacionalnih kompanija, a ne zbog realnih stopa rasta.

"Tako da, neverovatno je, u prvom polugodištu nismo to očekivali, verovali smo da možemo da budemo treći, ali evo, izbili smo na prvo mesto po stopi rasta", rekao je Vučić.

Kako kaže, ako Srbija zadrži ovu stopu, sledeće godine će imati rast od preko četiri odsto.

"Zašto je ovo važno? Znam ja da ovo vama zvuči kao birokratska forma kojom vam se neko obraća, ali da vam ja to prevedem: kada imate visoku stopu rasta, onda snažnije povećavate penzije i plate. Tako da penzioneri najpre mogu da znaju da će da imaju veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata, kao i minimalac, koji ćemo opet da povećavamo.

Pomoćićemo i svim poslodavcima kroz smanjivanje poreza i doprinosa, da oni to mogu da izdrže. Nećemo da ubijemo poslodavce, želimo da ih sačuvamo, da zadrže radna mesta, da nemamo višak, da nemamo veći broj nezaposlenih", kazao je Vučić.

Kako kaže, ovo su izuzetno dobre vesti za Srbiju i "one znače ogroman ekonomski boljitak i bolji život za građane".

Jeftinije cene lekova od sutra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će od odanas (1. avgust) jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftniji.

"Ona druga grupa lekova od 15. avgusta, i to je deo plana za bolji životni standard naših građana. Od 1. septembra, tamo do 15. septembra, isplaćivaćemo podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalnu pomoć", rekao je Vučić u razgvoru sa meštanima sela Vasilj kod Knjaževca.

Kako kaže, nada se da će pre 1. decembra u Srbiji biti povećane i plate i penzije.

"Nadam se da ćemo moći da ih uvećamo, ne od 1. januara, već i ranije, dakle pre kraja godine, od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo", dodao je Vučić.

On je rekao i da će penzioneri biti zadovoljni novim povećanjem penzija, ali da još ne može da otkrije koliko će to povećanje biti.

"A dobijate ovo što sam obećao: ovi sa manjim penzijama po 35. 000, plus još najmanje 6.000 dinara, ovi drugi 27. 500, plus još 6. 000 dinara, početkom septembra, pa bar da sebi malo da olakšate", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima sela Vasilj.

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