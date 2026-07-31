Od starih guma i limenki su napravili komfornu kuću - još bolje, unutra je idealnih 20 stepeni

Međutim, takozvane Earthship kuće osmišljene su da postignu nešto mnogo praktičnije. U odgovarajućim uslovima, mogu da održavaju temperaturu u unutrašnjosti oko 20°C, uz znatno manju potrebu za grejanjem i klimatizacijom.

Ovaj koncept osmislio je američki arhitekta Majkl Rejnolds kako bi smanjio zavisnost od fosilnih goriva, gradske vodovodne mreže i električne energije iz elektrodistributivnog sistema. Zidovi neobičnog izgleda samo su deo priče. Kako gomila starih guma može da se pretvori u udoban dom?

Stare gume postaju masivni zidovi

Gradnja počinje polovnom automobilskom gumom koja se čvrsto puni zemljom. Kada se zemlja dobro nabije, guma postaje nosivi blok od nabijene zemlje obavijen čeličnim pojasom gume, stvarajući zid debljine oko 70 centimetara koji može da akumulira toplotu, piše Ecoticias.

Pošto su gume zatrpane i obložene malterom, guma je zaštićena od sunčeve svetlosti i znatno manje izložena vazduhu nego odložena guma na otvorenom. Ovakav način gradnje ne zahteva mnogo specijalizovanog znanja, ali jeste fizički veoma zahtevan. Dvoje ljudi – jedan koji puni gume zemljom i drugi koji je nabija – mogu da završe oko četiri gume na sat. Jednostavna tehnologija ne znači i lak posao.

Aluminijumske limenke mogu da se ugrađuju u beton za formiranje unutrašnjih pregradnih zidova, dok se staklene flaše povezuju adobom, malterom ili gipsom. Kada sunčeva svetlost prolazi kroz obojeno staklo, stvara efekat vitraža. U zavisnosti od projekta i lokalnih propisa, mogu se koristiti i reciklirano drvo i metal.

Kuća funkcioniše kao velika toplotna baterija

Ključni princip Earthship kuća jeste toplotna masa – sposobnost gustih materijala da apsorbuju toplotu i potom je polako oslobađaju. Zidovi i zemljani podovi ponašaju se poput velike baterije. Oni ne proizvode energiju, već skladište toplotu tokom dana i vraćaju je kada temperatura opadne.

Na severnoj hemisferi veliki prozori uglavnom su okrenuti ka jugu kako bi zimi što više sunčeve svetlosti ulazilo u kuću. Zidovi i podovi tokom dana upijaju toplotu, a zatim je postepeno oslobađaju tokom hladne noći. Na južnoj hemisferi isti princip važi, ali su glavni prozori okrenuti ka severu.

Prema podacima američkog Ministarstva energetike, velika toplotna masa može da smanji temperaturne oscilacije u prostoru i poveća udobnost stanovanja. Ipak, temperatura od oko 20°C nije zagarantovana u svim okolnostima. Klima, izolacija, položaj prozora, karakteristike zemljišta i navike stanara značajno utiču na krajnji rezultat.

Hlađenje dolazi iz zemlje

Earthship kuće mogu koristiti podzemne ventilacione cevi kroz koje spoljašnji vazduh prolazi ispod površine zemlje. Zemljište apsorbuje deo toplote pre nego što vazduh uđe u prostorije.

Zvanične smernice navode da ovaj sistem može da snizi temperaturu ulaznog vazduha za približno 5 do 11°C, u zavisnosti od objekta i lokalnih klimatskih uslova.

Ohlađeni vazduh ulazi pri dnu kuće, dok se topliji vazduh prirodno podiže i izlazi kroz visoke prozore ili krovne svetlarnike. Za ovakav protok nije potreban kompresor, a cevi mogu da funkcionišu i bez ventilatora. To omogućava prijatnije temperature tokom leta bez velikih računa za električnu energiju.

Međutim, postoji i izazov. U cevima može da se kondenzuje vlaga, pa je neophodno pažljivo projektovati odvodnjavanje, hidroizolaciju i ventilaciju. Nezavisno istraživanje koje je sproveo Ian Watson pokazalo je da su pojedini vlasnici u veoma vlažnim ili izrazito hladnim područjima ipak koristili odvlaživače vazduha, ventilatore, peći na drva ili podno grejanje kao dodatni izvor komfora.

Sunčeva energija umesto elektrodistributivne mreže

Električna energija uglavnom se dobija iz solarnih fotonaponskih panela koji sunčevu svetlost pretvaraju u električnu energiju.

Potpuno nezavisan sistem zahteva i baterije za noćne sate i oblačne dane, regulator punjenja koji štiti baterije, kao i inverter koji uskladištenu energiju pretvara u oblik pogodan za kućne uređaje.

Pojedini projekti kombinuju solarnu energiju sa vetrogeneratorima, biodizel agregatima ili malim hidroelektranama. Međutim, život van mreže ne znači da nema opreme. Baterije, kablovi, sigurnosni sistemi i uređaji za nadzor zahtevaju pravilnu ugradnju i redovno održavanje.

Kišnica postaje voda za domaćinstvo

Kišnica i otopljeni sneg mogu da se prikupljaju preko sistema za sakupljanje vode sa krova. Nakon prolaska kroz filtere za otpad, voda se skladišti u cisternama.

Pumpa, filteri i rezervoar pod pritiskom zatim pripremaju vodu za piće, kuvanje, pranje i kupanje. Praktično, cela mala vodovodna mreža nalazi se unutar same kuće.

Veličina cisterne zavisi od količine padavina i potrošnje domaćinstva. U pomenutom istraživanju vlasnici su prijavili rezervoare kapaciteta od približno 950 do gotovo 38.000 litara, što pokazuje koliko sistemi mogu da se razlikuju. Neki objekti mogu biti povezani i na gradski vodovod, koji automatski dopunjava zalihe kada nivo vode opadne.

Samostalnost ima i svoju cenu

Život van komunalne mreže podrazumeva i dodatne obaveze koje mesečni računi za struju i vodu često skrivaju. Vlasnici moraju redovno da čiste oluke i sisteme za sakupljanje kišnice, menjaju filtere, proveravaju pumpe i prate stanje baterija. To je manje atraktivna strana potpune energetske nezavisnosti.

Energetska efikasnost zahteva širi kontekst

Earthship kuće dele mnoge principe sa pasivnim kućama – pravilnu orijentaciju prema Suncu, veliku toplotnu masu i minimalnu potrebu za mehaničkim grejanjem i hlađenjem.

Institut za pasivne kuće navodi da sertifikovane pasivne kuće mogu da smanje potrošnju energije za grejanje prostora za oko 90 odsto u poređenju sa starijim prosečnim objektima i za oko 75 odsto u odnosu na tipične nove kuće. Međutim, to ne znači da je svaka Earthship kuća automatski i sertifikovana pasivna kuća.

Istraživanje sprovedeno među deset vlasnika pokazalo je veliko zadovoljstvo zbog stabilne temperature, tišine i visokog stepena samostalnosti, ali je ukazalo i na probleme sa vlagom, ekstremnim zimskim uslovima, održavanjem vodovodnog sistema, baterija, dobijanjem dozvola i napornim fizičkim radom tokom izgradnje. Uzorak je bio mali, pa rezultati predstavljaju korisna iskustva, ali ne i konačan sud o ovom konceptu.

Na kraju, Earthship nije čarobno rešenje koje funkcioniše identično u svim delovima sveta. Njegova najveća vrednost jeste u tome što pokazuje da se zidovi, prozori, zemlja, sunčeva energija, voda i električna energija mogu projektovati kao jedan povezan i održiv sistem.

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